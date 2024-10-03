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Не приняли багаж и отказали в компенсации: как школьника обидела компания airBaltic (1)

Редакция PRESS 3 октября, 2024 07:33

Латышские СМИ 1 комментариев

3168282 08.08.2017 Выгрузка багажа Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Максим Блинов / РИА Новости

Адриан – студент Объединенного международного колледжа. В середине августа он отправился из Латвии на учёбу в Норвегию и до столицы – Осло – долетел нормально, рейсом авиакомпании airBaltic, а дальше путь его лежал в Берген, и тут начались сложности, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Стыковочный рейс на Берген был через час, но, получив багаж, Адриан обнаружил, что от сданного в Риге чемодана оторвалась бирка регистрации багажа. Парень поспешил на стойку регистрации полёта в Берген, но оказалось, что из-за отсутствия бирки чемодан на второй рейс он сдать не может.

Пассажир сразу же связался с airBaltic надеясь на быстрое решение. Спустя полчаса разговора представитель компании посоветовал Адриану купить новый билет и позже подать жалобу и запрос на компенсацию.

Адриан так и сделал, следующий рейс в Берген вылетал через 7 часов. А новый билет обошелся юноше в 139,59 евро. Но когда Адриан написал заявление на компенсацию, ему неожиданно отказали, объяснив это тем, что компания ничего не нарушила – самолеты вылетели по расписанию, времени на стыковку было достаточно.

Однако бирка, вероятно, оторвалась, из-за взаимодействия нескольких единиц багажа, хоть и сделаны была их прочной бумаги.

Юноша был в шоке. Ситуация стоила ему больших нервов – всех учеников в Бергене встречали представители школы и когда он не прилетел – это стало проблемой для администрации.

«Могли бы компенсировать хотя бы часть. Хоть как-то пойти на встречу», - жалуется Адриан.

Проблема решилась, когда журналисты Bez Tabu спросили у представителя компании airBaltic – кто же отвечает за багаж, пока этот багаж находится не у пассажира. После этого вопроса компания согласилась оплатить Адриану полную компенсацию за билет.

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