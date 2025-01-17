«Не нравится у нас — чух-чух в Зазилупье! Нравится — танцуй с нами бум-бум»! Youtube порадовал песенкой для русских

Если вам здесь не понравится, потому что у нас свобода,

И люди улыбаются каждое утро,

Поезд ждет на вокзале в Риге,

Который обещает отвезти вас в Зилупе!

(Эй! Эй!)

Вы готовы отправиться в Зилупе?

(Чух-чух-чух!)

У вас уже есть билет в кармане!

От Зилупе пешком,

(Топ-топ-топ!)

В Айззилупе дорога вас приведет!

Но если ты спокойно говоришь по-латышски,

То жить здесь легче, знаешь ли!

Оставайтесь здесь, танцуйте здесь,

В Латвии веселее!

(Эй! Эй!)

Шаг, шаг по грязной дороге,

А впереди еще несколько километров!

Но если вдруг вы начнете говорить по-латышски,

Поезд обратно в Ригу уже грохочет!

(Эй! Эй!)

Вы готовы ехать в Зилупе?

(Чух-чух-чух!)

Билет уже у тебя в кармане!

От Зилупе пешком,

(Топ-топ-топ!)

В Айззилупе дорога вас приведет!

Но если ты спокойно говоришь по-латышски,

То жить здесь легче, знаешь ли!

Оставайтесь здесь, танцуйте здесь,

В Латвии веселее!

(Эй! Эй!)

Чемодан стоит на краю перрона,

Но ты вдруг начинаешь говорить по-латышски:

«Здравствуйте! Спасибо! Как дела?»

И бросаетесь на танцпол!

(Танцевальная пауза!)

Ла-ла-ла, оставайтесь здесь,

Говорите по-латышски, танцуйте еще!

Ла-ла-ла, оставайся здесь,

В Латвии веселее!

Топ-топ-топ в Зилупе?

Нет-нет-нет, лучше здесь!

Бум-бум-бум, танцуй с нами,

В Латвии веселее!