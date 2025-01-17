«Не нравится у нас — чух-чух в Зазилупье! Нравится — танцуй с нами бум-бум»! Youtube порадовал песенкой для русских

Если вам здесь не понравится, потому что у нас свобода,
И люди улыбаются каждое утро,
Поезд ждет на вокзале в Риге,
Который обещает отвезти вас в Зилупе!
(Эй! Эй!)
Вы готовы отправиться в Зилупе?
(Чух-чух-чух!)
У вас уже есть билет в кармане!
От Зилупе пешком,
(Топ-топ-топ!)
В Айззилупе дорога вас приведет!
Но если ты спокойно говоришь по-латышски,
То жить здесь легче, знаешь ли!
Оставайтесь здесь, танцуйте здесь,
В Латвии веселее!
(Эй! Эй!)
Шаг, шаг по грязной дороге,
А впереди еще несколько километров!
Но если вдруг вы начнете говорить по-латышски,
Поезд обратно в Ригу уже грохочет!
(Эй! Эй!)
Вы готовы ехать в Зилупе?
(Чух-чух-чух!)
Билет уже у тебя в кармане!
От Зилупе пешком,
(Топ-топ-топ!)
В Айззилупе дорога вас приведет!
Но если ты спокойно говоришь по-латышски,
То жить здесь легче, знаешь ли!
Оставайтесь здесь, танцуйте здесь,
В Латвии веселее!
(Эй! Эй!)
Чемодан стоит на краю перрона,
Но ты вдруг начинаешь говорить по-латышски:
«Здравствуйте! Спасибо! Как дела?»
И бросаетесь на танцпол!
(Танцевальная пауза!)
Ла-ла-ла, оставайтесь здесь,
Говорите по-латышски, танцуйте еще!
Ла-ла-ла, оставайся здесь,
В Латвии веселее!
Топ-топ-топ в Зилупе?
Нет-нет-нет, лучше здесь!
Бум-бум-бум, танцуй с нами,
В Латвии веселее!