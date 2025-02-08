«Не будь «удаленки», я бы прозябала на грани бедности»: пост женщины вызвал неоднозначную реакцию

Вот что она пишет:

"Не будь у меня удаленной работы, я не смогла бы себя финансово поддержать, так как дети дома в 15:30, много каникул в школе, дети болеют. Я бы прозябала на пороге бедности. У меня не было возможности для садика и не было ни одного родственника, кто бы помог. У меня даже собеседование при приеме на работу было по "Зуму" с детьми".

Что интересно, среди комментаторов сочувствующих не так много, хотя и есть пожелания удачи, но больше все же едких и даже злобных откликов:

- Интересно, сколько реально можно сделать с 15:30 до конца рабочего времени? И сколько ты делаешь, когда дети дома болеют? Это действительно доказывает, что удаленную работу надо запретить.

- Разве с детьми "на фоне" возможно работать продуктивно?

- А что делать тем родителям, у которых нет возможностей работать удаленно, но тоже есть дети, которые болеют и т.д.? Каким может быть качество работы дома, если вокруг больные дети, которым надо уделять дополнительное внимание?

- Как хорошо я это понимаю! Все на чилле, пока под рукой есть родственник, чтобы было кому сдать больного ребенка, пока он боле. А если тебе самому с этим приходится справляться, то это кошмар. Плюс экономия времени для поездки на работу и с работы, да и наряжаться не нужно.

- Ты пишешь о том, насколько такая работа выгодна -> спасительна для тебя. Это же ясно. Но это НИЧЕГО не говорит о продуктивности труда и выгоде для работодателя (государства?) Я говорю только о публичном секторе. Частники могут делать, как хотят.

- Считаю, что все, кто работает удаленно, могут не работать вообще и ничего в мире так уж страшно не изменится. А вот врачи, полицейские, на производстве и так далее выполняют работу, лично присутствуя, и без них мир бы остановился.

- Ищи другую работу! Почему это ты такая особенная и, видите ли, тебе выгодно - значит, хорошо! Ясно, что полдня детей нянчишь, а не работаешь, но платят за 8 часов, а не за 4.

- Хорошо, что удалось найти такую работу, хорошо, если работодателя это устраивает, но и все в связи с этим: твои дети - твои проблемы. У нас у всех дети, и как-то все справлялись, ты тоже справишься, с удаленной работой или без.

- Я до сих пор не понимаю, как мы работали в 80-е, 90-е, 2000-е с тремя детьми, по 12 часов и учились в вузе? До ковида даже не знали, как это - на удаленке.

- Надо искать мужа или сменить того, что есть, раз не может содержать семью.