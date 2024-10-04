«НДС нужно было увеличивать»: мнение профессора экономики

По мнению Сауки, правительство выбрало «пусть залатывания бюджета», в контексте которого нельзя говорить о способствовании росту конкурентоспособности.

«Я думаю, скорее нужно было делать шаг в сторону повышения НДС», - считает Саука, добавив, что запланированные изменения пенсионной системы в долгосрочной перспективе могут не оправдаться. В том числе и в контексте борьбы с теневой экономикой.

Саука считает налоговую реформу непродуманной: «Можно что-то делать с налогами, но это не должно быть самоцелью. Если их затрагивать, это должен быть продуманный шаг.

Я не думаю, что в этот раз шаги были продуманы. Сейчас это быстрые варианты, быстрые решения, чтобы были какие-то деньги — а дальше будет видно».

При этом, подчеркнул Саука, правительству следует думать в долгосрочной перспективе, поскольку «будет видно» наступит через пять-десять лет.

Повысить ставку подоходного налога, ввести фиксированный необлагаемый минимум для всех и увеличить размер минимальной зарплаты — по расчетам Минфина, планируемые изменения налогов на рабочую силу в 2025 году приведут к дефициту бюджета в размере 87,1 млн евро, а компенсирующие меры принесут дополнительные доходы в размере 103 млн евро.