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«НДС нужно было увеличивать»: мнение профессора экономики

Редакция PRESS 4 октября, 2024 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Запланированная правительством налоговая реформа выглядит непродуманной в контексте бюджета следующего года; правильнее было бы двигаться в сторону увеличения налога на добавленную стоимость (НДС), заявил в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидевния председатель Госкомиссии конкурентоспособности, профессор Рижской Высшей школы экономики и председатель совета Видземской Высшей школы Арнис Саука, пишет LSM+.

По мнению Сауки, правительство выбрало «пусть залатывания бюджета», в контексте которого нельзя говорить о способствовании росту конкурентоспособности.

«Я думаю, скорее нужно было делать шаг в сторону повышения НДС», - считает Саука, добавив, что запланированные изменения пенсионной системы в долгосрочной перспективе могут не оправдаться. В том числе и в контексте борьбы с теневой экономикой.

Саука считает налоговую реформу непродуманной: «Можно что-то делать с налогами, но это не должно быть самоцелью. Если их затрагивать, это должен быть продуманный шаг.

Я не думаю, что в этот раз шаги были продуманы. Сейчас это быстрые варианты, быстрые решения, чтобы были какие-то деньги — а дальше будет видно».

При этом, подчеркнул Саука, правительству следует думать в долгосрочной перспективе, поскольку «будет видно» наступит через пять-десять лет.

Повысить ставку подоходного налога, ввести фиксированный необлагаемый минимум для всех и увеличить размер минимальной зарплаты — по расчетам Минфина, планируемые изменения налогов на рабочую силу в 2025 году приведут к дефициту бюджета в размере 87,1 млн евро, а компенсирующие меры принесут дополнительные доходы в размере 103 млн евро.

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Переплачиваем? Правда ли, что западный газ дает меньше тепла — его ведь разводят из сжиженного

Новости Латвии 20:57

Новости Латвии 0 комментариев

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

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Почем долгожданные грибы на рижском рынке?

Важно 20:37

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Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

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В Латвии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

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Приезжие курьеры, официанты, таксисты должны будут обслуживать клиентов на литовском языке

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

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За восемь месяцев промышленное производство в Латвии сократилось на 1,5%

Бизнес 20:17

Бизнес 0 комментариев

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Доколе будут подавать в суд на патриотов Латвии! Соратники Лианы Ланги ополчились на Гомберга

Важно 20:00

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"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

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На Солнце произошла сверхмощная вспышка: снова ждем северное сияние

Важно 19:59

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Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

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