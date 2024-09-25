Называл нецензурными словами и предлагал секс: дело о педофиле передано в прокуратуру

В конце прошлого года в полицию поступила информация от женщины о том, что в Талси мужчина обратился к ее несовершеннолетней дочери с сексуальными целями и предложил ей пойти к нему домой непристойным предложением. Подозреваемый был арестован по указанным девушкой приметам.



Следствием установлено, что 22 декабря в вестибюле одной из библиотек города Талси к девушке, не достигшей 16-летнего возраста, подошел мужчина, охарактеризовал ее унижающими достоинство и нецензурными словами и предложил за деньги пойти к нему домой, потанцевать, затем включить по телевизору порнографию и вступить в половую связь. Такой "план на вечер" девушке не понравился, в итоге она рассказала обо всем матери, а та - полиции.

Полиция завершила расследование уголовного дела. Согласно Уголовному кодексу, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо временного лишения свободы, либо условного надзора.

Наказание определит суд.

Ранее мужчина уже попадал в полицию за преступления имущественного характера. В ходе расследования мужчина прошел психиатрическую экспертизу, в ходе которой был признан ограниченно дееспособным.



