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Названы беспозвоночное, птица и насекомое года

Редакция PRESS 2 января, 2025 17:13

Для настроения 0 комментариев

Scapix/Stephen Dalton / naturepl.com

Каждый год Латвийское энтомологическое общество (LEB) и Латвийское орнитологическое общество (LOB) выбирают насекомое, птицу и беспозвоночное года, чтобы привлечь внимание к конкретному виду, обитающему в Латвии. Пришло время узнать номинантов 2025 года.

Насекомым года стал светлячок. Так LEB пытается привлечь внимание к тому, что это уникальное насекомое стало реже встречаться в Латвии. Из 2000 разновидностей, в Латвии встречаются только два: Lampyris noctiluca и Phosphaenus hemipterus.

Беспозвоночным в 2025 году был выбран большой домовый паук Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843). Энтомологи Волдемарс Спуньгис и Инесе Цера объясняют, что название большого домового паука уже говорит о том, что паук большой - тело 1,6-1,8 см в длину, а вместе с ногами - около 7,5 см. Чаще всего этих пауков можно найти в ванных комнатах иди в сенях. LEB призывает фотографировать этих обитателей своих домов и добавлять снимки в галерею на сайте dabasdati.lv.

А птицей года в 2025 году LOB выбрал домового дрозда (Sturnus vulgaris), сообщила LETA Кития Балкаре, специалист LOB по внешним коммуникациям. Обыкновенный дрозд - обычный и широко распространенный вид птиц в Европе и Латвии, его популяция в Латвии стабильна. Размножается в сельской местности и пригородах, а также в лесах, парках и на кладбищах. Обыкновенного дрозда можно узнать по его оперению - черному с металлическим, зеленовато-пурпурным блеском и мелкими бледными крапинками.

Недавние исследования в Латвии показали, что не все домовые дрозды в настоящее время мигрируют между местами обитания, и это явление в настоящее время изучается учеными Института биологии, факультета медицины и наук о жизни Латвийского университета.

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