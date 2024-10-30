Назван обладатель «Золотого мяча» 2024 года

Лучшего футболиста определяли по результатам игрового сезона-2023/24. В голосовании принимали участие 100 журналистов из топ-100 стран в рейтинге ФИФА. Они выявили победителя среди 30 игроков.

Родри не был фаворитом голосования. Он выиграл чемпионат Европы со сборной Испании и стал победителем чемпионата Англии в составе «Манчестер Сити». Но, во-первых, испанец — опорный полузащитник, а шансов обратить на себя внимание у атакующих игроков традиционно больше. Во-вторых, «Манчестер Сити» уступил в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2024-м мадридскому «Реалу». Хотя Родри действовал очень результативно для футболиста своего амплуа. В 34 матчах Премьер-лиги в прошлом сезоне на его счету восемь голов и девять ассистентских баллов.

Многие отдавали предпочтение представителю «Реала» Винисиусу. Но в итоге первенствовал Родри. Винисиус, не прибывший на церемонию, стал вторым, а на третьем месте оказался еще один представитель «Реала» Джуд Беллингем.

До этого чаще всего «Золотой мяч» получали аргентинец Лионель Месси (восемь раз) и португалец Криштиану Роналду (пять).