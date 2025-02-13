Науседа успокоил: скопления российских войск на границе с Литвой не наблюдается

«Есть много возможных сценариев, но сегодня я хочу четко сказать, что никакого наращивания войск на белорусско-литовской границе нет и не планируется», — сказал Науседа журналистам в четверг.

«В Калининградской области мы наблюдаем некоторый отвод сил и средств, поскольку они задействуются в войне в Украине», — добавил он.

Он сказал это после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил иностранным СМИ, что, по данным украинской разведки, в этом году Россия увеличит численность своих вооруженных сил на 12–15 дивизий, что составит около 150 тыс. военнослужащих. Эти военные могут быть отправлены в Белоруссию для обучения.

По словам Зеленского, полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году также началось с того, что Россия начала накапливать войска на территории Белоруссии для проведения учений.

Как сказал украинский лидер, это подготовка к более масштабному нападению, которое, по мнению Зеленского, может быть направлено ​​не на Украину, а на Литву или Польшу.

Науседа подчеркнул, что Литва должна ориентироваться на уже принятые решения в сфере обороны, в первую очередь, касающихся развития дивизии.

«Выделенные нами финансовые ресурсы предназначены не для ведения войны, а для предотвращения любых провокаций в будущем», — сказал президент.

После того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Литва стала искать пути укрепления обороны страны.

Как ранее сообщало BNS, президент заявил после заседания Государственного совета по обороне, что Литва намерена в течение следующих пяти лет выделять на оборону 5–6% валового внутреннего продукта.

Данное финансирование будет направлено на создание национальной армейской дивизии к 2030 году.