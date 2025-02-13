Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Февраля Завтра: Malda, Melita
Доступность

Науседа успокоил: скопления российских войск на границе с Литвой не наблюдается

© LETA 13 февраля, 2025 18:20

Мир 0 комментариев

LETA

В связи со словами президента Украины о планах наращивания российских войск в Белоруссии лидер Литвы Гитанас Науседа заявил, что в настоящее время такого наращивания нет.

«Есть много возможных сценариев, но сегодня я хочу четко сказать, что никакого наращивания войск на белорусско-литовской границе нет и не планируется», — сказал Науседа журналистам в четверг.

«В Калининградской области мы наблюдаем некоторый отвод сил и средств, поскольку они задействуются в войне в Украине», — добавил он.

Он сказал это после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил иностранным СМИ, что, по данным украинской разведки, в этом году Россия увеличит численность своих вооруженных сил на 12–15 дивизий, что составит около 150 тыс. военнослужащих. Эти военные могут быть отправлены в Белоруссию для обучения.

По словам Зеленского, полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году также началось с того, что Россия начала накапливать войска на территории Белоруссии для проведения учений.

Как сказал украинский лидер, это подготовка к более масштабному нападению, которое, по мнению  Зеленского, может быть направлено ​​не на Украину, а на Литву или Польшу.

Науседа подчеркнул, что Литва должна ориентироваться на уже принятые решения в сфере обороны, в первую очередь, касающихся развития дивизии.

«Выделенные нами финансовые ресурсы предназначены не для ведения войны, а для предотвращения любых провокаций в будущем», — сказал президент.

После того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Литва стала искать пути укрепления обороны страны.

Как ранее сообщало BNS, президент заявил после заседания Государственного совета по обороне, что Литва намерена в течение следующих пяти лет выделять на оборону 5–6% валового внутреннего продукта.

Данное финансирование будет направлено на создание национальной армейской дивизии к 2030 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нет никаких признаков того, что Россия хотела бы мира: Байба Браже

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Сейчас нет никаких признаков того, что Россия действительно хотела бы мира, поскольку она продолжает наносить удары по Украине, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, оценивая вероятность успешных мирных переговоров.

Сейчас нет никаких признаков того, что Россия действительно хотела бы мира, поскольку она продолжает наносить удары по Украине, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, оценивая вероятность успешных мирных переговоров.

Читать
Загрузка

Мифы про витамины

Новости партнеров 20:34

Новости партнеров 0 комментариев

Как принимать БАДы? Рассказывают специалисты: Евгения Соболевска, семейный врач Veselības centru apvienība (VCA Aura), и Елена Бебре, сертифицированный фармацевт, заведующая аптекой Mēness aptieka, которая находится в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Как принимать БАДы? Рассказывают специалисты: Евгения Соболевска, семейный врач Veselības centru apvienība (VCA Aura), и Елена Бебре, сертифицированный фармацевт, заведующая аптекой Mēness aptieka, которая находится в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Читать

Чего вы ноете — не стыдно? Херманис о жалобах на Трампа

Для настроения 20:14

Для настроения 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис отреагировал в Фейсбуке на сообщения от трампа о начале переговоров с Путиным. 

Режиссер Алвис Херманис отреагировал в Фейсбуке на сообщения от трампа о начале переговоров с Путиным. 

Читать

СГБ задержала Гапоненко за его высказывания на публичной дискуссии в Москве. ФОТО

Важно 20:02

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко, следует из публикации СГБ в твиттере, где на фотографии запечатлен момент задержания активиста.

Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко, следует из публикации СГБ в твиттере, где на фотографии запечатлен момент задержания активиста.

Читать

Продавец Rimi дрессировала двух русских, делая вид, что не понимает их: в соцсетях латыши делятся своими достижениями

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Всё чаще в общественных местах случаются ситуации, когда обслуживающий персонал отказывается переходить на русский язык. В соцсятях обсуждают случай на кассе в магазине Rimi в Каугури, когда продавец "дрессировала двух русских, делая вид, что не понимает, чего они хотят".

Всё чаще в общественных местах случаются ситуации, когда обслуживающий персонал отказывается переходить на русский язык. В соцсятях обсуждают случай на кассе в магазине Rimi в Каугури, когда продавец "дрессировала двух русских, делая вид, что не понимает, чего они хотят".

Читать

«Мы не попрошайки»: вице-президент Еврокомиссии проверит, как дела в приграничных районах Латвии

Новости Латвии 19:54

Новости Латвии 0 комментариев

В Европарламенте прошли дебаты о необходимости адресной поддержки регионов ЕС, граничащих с РФ, Беларусью и Украиной. Помимо евродепутатов участие в них принял вице-президент Еврокомиссии, ответственный за экономику и план восстановления и устойчивости — он заявил о намерении вскорости посетить страны Балтии и определить специальные программы помощи, передает Латвийское радио.

В Европарламенте прошли дебаты о необходимости адресной поддержки регионов ЕС, граничащих с РФ, Беларусью и Украиной. Помимо евродепутатов участие в них принял вице-президент Еврокомиссии, ответственный за экономику и план восстановления и устойчивости — он заявил о намерении вскорости посетить страны Балтии и определить специальные программы помощи, передает Латвийское радио.

Читать

Тренер отвесил ребенку подзатыльник на матче в Юрмале: Центр защиты детей возбудил проверку

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Центр защиты детей (ЦЗД) получил информацию и начнет дело об административном правонарушении в отношении тренера Юрмальской футбольной школы (ЮФШ) в связи с инцидентом на детском футбольном матче, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗД.

Центр защиты детей (ЦЗД) получил информацию и начнет дело об административном правонарушении в отношении тренера Юрмальской футбольной школы (ЮФШ) в связи с инцидентом на детском футбольном матче, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗД.

Читать