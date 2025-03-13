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Национальное объединение возмущено: в Сейме разрешено говорить по-русски. Теперь официально

Редакция PRESS 13 марта, 2025 15:28

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Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Депутаты от Национального объединения Артурс Бутанс, Юргис Клотиньш и Эдмунд Тейрумниекс предложили дополнить внутренний регламент Сейма, которому обязаны следовать все народные избранники в своей работе, интересными поправками. Буквально они звучат так: "Депутат в помещениях Сейма при общении с гражданами Латвии использует латышский язык".

Поправки от лица Юридической комиссии Сейма на заседании озвучила Агнесе Краста (JV):
"На заседании комиссии было указано, что второе предложение поправки фактически дублирует статью 21 Сатверсме о том, что рабочим языком Сатверсме является латышский язык. Комиссия не поддержала данное предложение".

В свою очередь депутат Артурс Бутанс (NA) выступил с трибуны Сейма в поддержу собственного предложения:
"Коллеги, мы находимся в ситуации, когда в помещениях Сейма есть депутаты, которые разговаривают на русском языке, депутаты, которые ведут коммуникацию с обществом на русском языке, и даже депутаты, которые в годовщину войны дают интервью латвийским СМИ здесь, в этом помещении, на языке страны-агрессора.

В настоящий момент Регламент предусматривает, что при рассмотрении вопросов в комиссиях рабочим языком является государственный язык, но в отношении помещений Сейма... Которые, кстати, также являются стратегической инфраструктурой, язык не определен. На мой взгляд, было бы логично, что мы не разделяем граждан по языку, на котором они говорят дома, но здесь, в Сейме, все граждане общаются на государственном языке".

Но тут нашла коса на камень и большинство депутатов на поддержали эту идею. Вероятно, решив что это уж будет совсем перегиб. Ведь если бы такие поправки были приняты, они бы запретили парламентариям не только давать интервью или отвечать на вопросы журналистов, например, на русском языке, но даже разговаривать на нем друг с другом на личные темы или ответить ребенку по телефону. Только на государственном языке и точка.

Свое возмущение, что так называемый "закон Росликова" (именно так его окрестили в кулуарах власти) не прошел, в социальной сети Х выразил Артурс Бутанс:

"Росликов может и дальше говорить на русском в Сейме. Так сегодня решили "Союз Зеленых и Крестьян", "Новое Единство", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте". В работе Сейма продолжается двуязычие (исключая заседания). Официально", - пишет политик.

В своем содержании все просто, лидер фракции "Стабильности!" Алексей Росликов не стесняется говорить по-русски в стенах парламента Латвии. Разумеется не на заседаниях, а в личном общении с коллегами и посетителями. Что, по мнению депутатов Национального объединения, не допустимо. Поэтому они и предлагали на уровне закона запретить Росликову и другим депутатам Сейма чувствовать себя так свободно.

"Да, я буду говорить на своем родном русском языке когда угодно и где мне это будет угодно!" - прокомментировал ситуацию сам Алексей Росликов, и не стесняясь в выражениях пояснил. - "Сама мысль о том, что можно заставить человека молчать и не произносить ни слова на родном языке - это, простите, дебилизм".

Вот такие страсти кипят в стенах Сейма! И хотя на повестке для стоит безопасность страны и затянувшиеся "рестатры" в правительстве, некоторых парламентариев все еще волнует кто и на каком языке говорит в столовой Сейма за обедом. Однако данные поправки были отклонены, и теперь народные избранники, вероятно, смогут занять более важными вопросами.

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