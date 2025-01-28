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НАТО: У России был заговор с целью убийства главы Rheinmetall

© Deutsche Welle 28 января, 2025 20:20

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Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь, сообщает Deutsche Welle.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай официально подтвердил, что Россия планировала убить Армина Паппергера (Armin Papperger), главу крупного немецкого производителя оружия Rheinmetall. Об этом во вторник, 28 января, написало издание Politico со ссылкой на его выступление на заседании Европейского парламента. Это первый случай, когда высокопоставленный представитель НАТО, Германии или США официально подтвердил, что заговор с целью убийства Паппергера действительно существовал.

Заговор, который был сорван разведслужбами США и Германии, был частью серии российских планов по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, уточнил Аппатурай. По его словам, россияне вербуют персонал для своих заговоров в интернете, используя "преступные группировки или ничего не подозревающую молодежь или мигрантов" для совершения преступных действий. "Как правило, это делается грубо, но с определенной целью - посеять беспокойство и подорвать поддержку Украины", - добавил представитель НАТО.

Кроме того, Аппатурай заявил членам Европарламента, что стратегическая доктрина России заключается в достижении победы с использованием "любых имеющихся инструментов", включая нанесение ущерба инфраструктуре или политическое вмешательство.

В июле 2024 года США и ФРГ сорвали планы РФ убить главу концерна Rheinmetall

По озвученным 11 июля 2024 года данным американской медиакомпании CNN со ссылкой на пять источников в спецслужбах и органах власти США и других стран Запада, спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Заговор против него был одним из целой серии планировавшихся Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживающих оборонительные действия Украины против российской военной агрессии, сообщили собеседники CNN. При этом план убийства гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера был наиболее продуманным и подготовленным; узнав о нем, американская разведка проинформировала Германию, службы безопасности которой смогли защитить Паппергера и сорвать покушение, сообщали журналисты.

Сотрудничество Rheinmetall с Украиной

Rheinmetall - крупнейший и наиболее успешный немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм - до покушения на Паппергера заявил об открытии завода по производству бронетехники на территории Украины, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызвало "глубокую обеспокоенность" в Кремле.

В свою очередь, в Белом доме в июле прямо не подтвердили сообщения о том, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall, но заявили, что Вашингтон крайне серьезно относится к российской диверсионной деятельности. В посольстве Германии в США, в Rheinmetall и в посольстве РФ в Вашингтоне тогда отказались отвечать на запросы CNN. Москва также отрицала любую причастность к диверсиям.

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