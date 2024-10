НАТО и впредь будет гарантом безопасности Латвии: Силиня на встрече в генсеком Рютте

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии, во время встречи должностные лица в основном обсуждали дальнейшие шаги по укреплению коллективной обороны и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Генеральный секретарь НАТО высоко оценил вклад Латвии в укрепление национальной, региональной и коллективной безопасности, а также существенную поддержку Украины. Премьер-министр призвал к тесному сотрудничеству с Европейским союзом, в том числе в развитии военной промышленности.

This morning @SecGenNATO Rutte welcomed PM @EvikaSilina of #Latvia to his official residence in Brussels. He praised for:

➡️Spending almost 3% of GDP on defence

➡️Hosting a multinational battlegroup to defend #NATO's eastern flank

➡️Hosting exercises