«Наследие бывшей империи — не иностранный язык»: Сейм рассматривает отказ от уроков русского в школе

Депутаты 66 голосами против 12 поддержали проект поправок. Хотя он был подготовлен Нацобъединением, его подписали также депутаты оппозиционного «Объединенного списка» и коалиционных фракций «Нового Единства», «Прогрессивных» и Союза «зеленых» и крестьян. Против выступили фракции «Стабильности!» и «Латвия на первом месте».

Поправками предусмотрено, что такая возможность появится в средней школе уже с 2025/26 учебного года. Депутат Илзе Индриксоне (Национальное объединение) пояснила, что такое регулирование укладывается в единый подход во всей образовательной системе Латвии:

«Мы закрепляем принцип, что в Латвии вторым иностранным языком в образовании является какой-то из языков Европы, а не наследие бывшей империи».

Политики нацблока считают, что поправки продолжают уже начатые в этом направлении реформы — отказ от обязательного изучения русского как второго иностранного на этапах всеобщего и профессионального образования. Предусмотрено также, что учебные заведения обязаны не позднее чем 1 сентября 2025 года обеспечить учащимся преподавание второго иностранного языка — одного из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.