На вопрос передачи Латвийского радио "В точке пересечения", могут ли они подтвердить эту информацию, председатель совета "airBaltic" Клавс Васкс и и. о. госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе ответили, что не могут комментировать этот вопрос.

В свою очередь министр экономики Виктор Валайнис уже ранее в эфире программы Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" заявил, что потенциальным инвестором "airBaltic" является известная компания.

Руководитель "airBaltic" Мартин Гаусс также отметил, что многие будут приятно удивлены, когда узнают, кто будет потенциальным стратегическим инвестором авиакомпании.

Согласно сообщениям DPA, "Lufthansa" стремится к тому, чтобы многие ее короткие рейсы выполнялись другими авиакомпаниями, например, дочерними предприятиями или внешними авиакомпаниями с экипажем.

Руководитель "Lufthansa" Йенс Риттер не назвал конкретного партнера, однако агентство предположило, что это может быть "airBaltic".

"Латвийская авиакомпания "airBaltic", безусловно, является одним из возможных вариантов. Она уже предоставляет услуги нескольким компаниям "Lufthansa", включая флагманский бренд, используя свои современные самолеты "A220". Базирующаяся в Риге компания также ищет персонал для новых баз "Lufthansa" в Вене, Мюнхене и Брюсселе", - сообщает DPA.

(Delfi.lv)