Наш маленький USAID? Госконтроль выдал заключение по одному интересному фонду

Государственный контроль опубликовал аудиторский отчет, полный текст которого с приложениями занимает 135 страниц. Аудит проводился в соответствии с графиком, составленным в июне 2023 года и охватывает только последние годы, когда SIF возглавляла Зайга Пуце.

Аудит Государственного контроля в SIF был запланирован, когда знающие люди, вероятно, поняли, что так или иначе, но нынешняя коалиция не оставит без внимания человека, чье назначение так заметно связано с Юрисом Пуце, который осенью 2018 года стел депутатом 13-го Сейма и членом правящей коалиции, как человек, ворочающий большими деньгами. В декабре 2019 года его жена Зайга (нф ото) стала главой SIF, находящимся в ведомстве Министерства культуры.

До этого Зайга была не домохозяйкой, а активисткой нескольких НПО и распределителем денег для этих организаций в Министерстве финансов. Поэтому нельзя винить в том, что главой SIF был назначен явно некомпетентный человек.

Один из списков, который был успешным на выборах в 13-й Сейм, но провалился на выборах в 14-й Сейм, был сформирован из организаций, в которых активно участвовали Зайга и Юрис Пуце. Публикация отчета Госконтроля случайно совпадает с моментом, когда Юрис Пуце напоминает рижанам о рекламных столбах, с помощью которых он пытается возобновить свою политическую карьеру, баллотируясь в Рижскую думу.

Юрис Пуце.

Гром в Вашингтоне, эхо в Риге

Последние глобальные изменения эхом отозвались в Латвии после слов министра экономики Виктора Валайниса в интервью "Неаткариге" о том, что «мы должны оценить, можем ли мы вообще отказаться от такого учреждения [SIF]. На мой взгляд, Фонд общественной интеграции - это учреждение очень странных проектов. Если бы мы начали анализировать их по отдельности, они вряд ли получили бы поддержку в парламенте».

Ситуация в Латвии такова, что быть посредником в распределении государственных денег выгоднее, чем выполнять ту же работу в качестве министерского госслужащего. В 2020 году, в свой первый полный год на посту главы SIF, Зайга Пуце отчиталась перед Службой государственных доходов, что заработала 31 984 евро. В 2023 году, последнем полном году ее работы в Фонде, ее вознаграждение уже достигло 68 555 евро.

Отчеты Фонда о зарплатах показывают, что в Фонде заполнено 82 должности. Желание всех этих людей сохранить свои рабочие места очевидно. Но упразднение Фонда и передача его функций Министерству культуры или какому-либо другому министерству рискует создать неприятное впечатление, что число министерских госслужащих увеличивается. Приходится долго объяснять, что на самом деле количество госслужащих сократится, если деньги будут распределяться без таких посредников, как Фонд.

Фонд, через который деньги могут быть переданы кому угодно

Вопрос в том, кому были выделены деньги и действительно ли государство должно было их потратить? Отчет Госконтроля о целях расходования средств выглядит следующим образом:

Расходы Фонда социальной интеграции в млн. евро



Как видно, фонд финансируется как непосредственно из государственного бюджета, так и за счет пожертвований Европейского союза. Даже Государственный контроль в очень подробном отчете не взялся подсчитать, куда на самом деле ушли европейские деньги. Далее в словесной таблице Госконтроля поясняется, что SIF реализовал и мероприятия, которые не соответствуют профилю Министерства культуры. В частности, в период с 2021 по 2024 год в среднем около 14 миллионов евро, или 46 % бюджета SIF, ежегодно направлялось на поддержку малоимущих и людей, попавших в кризисную ситуацию (продукты питания, школьные принадлежности, гигиенические и хозяйственные наборы и дополнительные меры).

Правомерно задаться вопросом, зачем SIF нужен Министерству культуры, если его деятельность более уместна в двух других министерствах. В частности, за обучение латышскому языку отвечает Министерство образования и науки и связанные с ним учреждения, а за распределение продовольственных посылок - Министерство благосостояния, к которому логично было бы добавить и муниципалитеты.

В результате и Государственному контролю осталась неясной роль SIF. Госконтроль отмечает, что «сфера сплоченного общества, находящаяся в ведении Министерства культуры, не включает социально-экономические аспекты». Однако, хотя по сути сплоченность общества включает в себя аспект гражданского общества, Министерство культуры в документах, названиях отделов, сообщениях и т.д. добавляет к термину сплоченное общество термин гражданское общество.

И 135-страничное описание того, как работает Фонд, и 135-страничное описание того, как работает Фонд, - это путаница различных терминов, необходимая потому, что на них можно ссылаться, чтобы потратить любую сумму денег на что угодно, лишь бы это было согласовано с нынешней правящей коалицией. Именно поэтому фонд существует уже четверть века и будет существовать до тех пор, пока у правительства действительно не останется денег на содержание SIF", - заключает издание.