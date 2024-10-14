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«Нас ждут большие расходы и проблемы»: эксперт сравнивает топливо с молоком. И вывод не утешает

TV24 14 октября, 2024 15:46

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Закон о транспортной энергетике предусматривает содействие «озеленению» транспортного сектора путем введения обязательств по модернизации транспортной энергетики, а также снижение интенсивности выбросов парниковых газов, как минимум на 16% к 2030 году.

"Нас ждут большие расходы и проблемы", - комментирует этот закон в программе "Naudas cena" председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис.

"В 2035 году Европа намерена запретить продажу новых автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Но до тех пор будут ставиться препятствия для того, чтобы двигатели внутреннего сгорания использовались меньше", - считает эксперт топливного рынка.

Объясняя проблемы, которые это вызовет, он «рисует» картину, если бы идентичная ситуация возникла в молочной промышленности. Итак... например, сельское хозяйство тоже производит выбросы парниковых газов:

"Мы устраним коров, не будет выбросов, и климат станет более зеленым, но проблема возникает в связи с европейской директивой, которая предусматривает, например, что вместо привычных пакетов молока необходимо покупать альтернативу - соевое, миндальное молоко и т. д. Но если обычное молоко стоит 1,50 евро за литр, то миндальное - 3,20 евро, вот в чем проблема", - говорит он.

Почему рынок так искажен?

"Думаю, есть договоренность с европейскими автопроизводителями, которые перейдут с одного типа производства автомобилей на другой. В основном - на электричество. К 2050 году произойдет полное изменение наших транспортных привычек", - заключает Карчевскис.

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