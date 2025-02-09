«Нас оставили без финансирования»: директора спецшкол собираются обратиться в Конституционный суд

Пятиклассница Мария учится в Среднекурземской основной школе - центре развития первый год. Семья проживает за 35 км от школы, мама Марии Зита сейчас не работает. Она говорит: "Сейчас я должна возить дочь сюда. А есть еще и дополнительные занятия. Хотелось бы большего, каких-то дополнительных занятий для детей, но как есть, так и есть".

В специальной школе дети с нарушениями развития или иными расстройствами могут не только получить образование и различные навыки, но и провести время, пока родители не закончат работу. Все чаще говорится, что детей надо не оставлять в интернатах, они должны быть в семье. Но и продленки, и занятия по интересам - платные.

Школы бьют тревогу - размер финансирования тех целей, которые не связаны с одними лишь зарплатами педагогов, не пересматривался годами.

"Кажется, что наши дети с особыми потребностями вообще не нужны обществу. Почему их всегда отодвигают на обочину? Эти дети тоже должны стать членами общества", - подчеркивает Инесе, чей сын учится в той же школе, где и Мария, дочь Зиты.

В самой школе, расположенной в Кулдигском крае, настрой таков, что, к сожалению, специальное образование и дети с особыми потребностями в известной мере заброшены. Сейчас образование по интересам и другие услуги пока можно обеспечивать, но для этого директору приходится прилагать немалые усилия, чтобы найти решение, как это сделать, ведь денег уже не хватает.

Директор школы Инара Олена подчеркнула: "Это просто ненормальная проблема - нас оставили без финансирования. Я говорю о том, что директор школы, на самом деле работая в ненормально напряженной обстановке, вытягивает всю эту ситуацию. Мы не чудотворцы. Мы сказали: стоп!".

Минобрнауки, в свою очередь, информирует, что инвестиции из фондов планировались согласно документам по планированию отраслевой политики 4-5 лет назад.

"Уже в прошлом году, откликнувшись на призыв Минфина пересмотреть цели инвестиций из фондов ЕС в соответствии с актуальными проблемами образовательной сферы, средства были перераспределены и направлены в фонды, предлагающие выгодные условия для максимально широкого круга учащихся", - заявляют в министерстве.

Тревожит и то, что сейчас более 20 миллионов евро государство планирует вложить в систему мониторинга качества образования - правда, из средств еврофондов. Однако Госконтроль обратил внимание на то, что на систему мониторинга планируется потратить около 12 миллионов денег из еврофондов, предназначенных именно для расширения доступности образования по интересам, услуг свободного времени и присмотра за детьми как раз для учащихся, подверженных риску социальной отверженности, и детей с особыми потребностями.

Министерство пишет, что эти деньги принесут пользу максимально широкому кругу учащихся. А тем временам спецшколам трудно обеспечить даже основные потребности. В прошлом году было отправлено письмо президенту Латвии, состоялась встреча с его советниками, в итоге которой был сделан вывод, что имеет место неравенство по отношению к детям с особыми потребностями. Если этот вопрос не будет решен, руководство школ обратится в Конституционный суд.

"Ну и что, что у меня есть этот учитель, который ведет кружок, если мне не на что купить ему материалы? У меня нет ни бумаги, нет никаких принадлежностей", - жалуется Инара Олена.

Краевое самоуправление тоже мало чем может помочь в такой ситуации - школ в крае несколько, и проблемы есть у всех.

Министерство предлагает перераспределить деньги, предназначенные на зарплаты, для целей, о которых говорилось выше, пересмотреть школьное хозяйство - на чем еще школы могут сэкономить.

"Соответственно надо анализировать ситуацию, что мы можем делать в условиях, когда нам известно, что дополнительные средства от государства на данный момент действительно на это не запланированы", - считает заместитель госсекретаря Минобрнауки Кристине Ниедре-Латхере.

Однако от этих денег зависит, как долго и в каком объеме будет возможность получить качественные услуги у таких школьников, как Мария из пятого класса.