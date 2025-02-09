Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

«Нас оставили без финансирования»: директора спецшкол собираются обратиться в Конституционный суд

© Lsm.lv 9 февраля, 2025 11:12

Важно 0 комментариев

Если никаких изменений не будет, директора спецшкол обратятся в Конституционный суд в связи с неравенством по отношению к детям с особыми потребностями. Финансирование таких школ не пересматривалось с 2007 года. Госконтроль сообщает, что часть европейских денег, предназначенных для детей с особыми потребностями, Минобрнауки планирует потратить на мониторинг качества образования, который будет стоить более 20 миллионов евро, сообщает LSM.lv.

Пятиклассница Мария учится в Среднекурземской основной школе - центре развития первый год. Семья проживает за 35 км от школы, мама Марии Зита сейчас не работает. Она говорит: "Сейчас я должна возить дочь сюда. А есть еще и дополнительные занятия. Хотелось бы большего, каких-то дополнительных занятий для детей, но как есть, так и есть".

В специальной школе дети с нарушениями развития или иными расстройствами могут не только получить образование и различные навыки, но и провести время, пока родители не закончат работу. Все чаще говорится, что детей надо не оставлять в интернатах, они должны быть в семье. Но и продленки, и занятия по интересам - платные.

Школы бьют тревогу - размер финансирования тех целей, которые не связаны с одними лишь зарплатами педагогов, не пересматривался годами.

"Кажется, что наши дети с особыми потребностями вообще не нужны обществу. Почему их всегда отодвигают на обочину? Эти дети тоже должны стать членами общества", - подчеркивает Инесе, чей сын учится в той же школе, где и Мария, дочь Зиты.

В самой школе, расположенной в Кулдигском крае, настрой таков, что, к сожалению, специальное образование и дети с особыми потребностями в известной мере заброшены. Сейчас образование по интересам и другие услуги пока можно обеспечивать, но для этого директору приходится прилагать немалые усилия, чтобы найти решение, как это сделать, ведь денег уже не хватает.

Директор школы Инара Олена подчеркнула: "Это просто ненормальная проблема - нас оставили без финансирования. Я говорю о том, что директор школы, на самом деле работая в ненормально напряженной обстановке, вытягивает всю эту ситуацию. Мы не чудотворцы. Мы сказали: стоп!".

Минобрнауки, в свою очередь, информирует, что инвестиции из фондов планировались согласно документам по планированию отраслевой политики 4-5 лет назад.

"Уже в прошлом году, откликнувшись на призыв Минфина пересмотреть цели инвестиций из фондов ЕС в соответствии с актуальными проблемами образовательной сферы, средства были перераспределены и направлены в фонды, предлагающие выгодные условия для максимально широкого круга учащихся", - заявляют в министерстве.

Тревожит и то, что сейчас более 20 миллионов евро государство планирует вложить в систему мониторинга качества образования - правда, из средств еврофондов. Однако Госконтроль обратил внимание на то, что на систему мониторинга планируется потратить около 12 миллионов денег из еврофондов, предназначенных именно для расширения доступности образования по интересам, услуг свободного времени и присмотра за детьми как раз для учащихся, подверженных риску социальной отверженности, и детей с особыми потребностями.

Министерство пишет, что эти деньги принесут пользу максимально широкому кругу учащихся. А тем временам спецшколам трудно обеспечить даже основные потребности. В прошлом году было отправлено письмо президенту Латвии, состоялась встреча с его советниками, в итоге которой был сделан вывод, что имеет место неравенство по отношению к детям с особыми потребностями. Если этот вопрос не будет решен, руководство школ обратится в Конституционный суд.

"Ну и что, что у меня есть этот учитель, который ведет кружок, если мне не на что купить ему материалы? У меня нет ни бумаги, нет никаких принадлежностей", - жалуется Инара Олена.

Краевое самоуправление тоже мало чем может помочь в такой ситуации - школ в крае несколько, и проблемы есть у всех.

Министерство предлагает перераспределить деньги, предназначенные на зарплаты, для целей, о которых говорилось выше, пересмотреть школьное хозяйство - на чем еще школы могут сэкономить.

"Соответственно надо анализировать ситуацию, что мы можем делать в условиях, когда нам известно, что дополнительные средства от государства на данный момент действительно на это не запланированы", - считает заместитель госсекретаря Минобрнауки Кристине Ниедре-Латхере.

Однако от этих денег зависит, как долго и в каком объеме будет возможность получить качественные услуги у таких школьников, как Мария из пятого класса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Роды у хомячка и сбежавший «пострадавший»: ложных вызовов пожарных и медиков все еще много

Важно 17:04

Важно 0 комментариев

В прошлом году число ложных вызовов оперативных служб по-прежнему было велико: например, у пожарных чуть ли не каждый четвертый вызов был необоснованным, как выяснило Латвийское радио. Впрочем, в основе ложных вызовов не всегда кроются недобрые намерения; но если такой вызов был сделан осознанно, то за ложную тревогу могут оштрафовать, и сумма штрафа может превысить 7000 евро.

В прошлом году число ложных вызовов оперативных служб по-прежнему было велико: например, у пожарных чуть ли не каждый четвертый вызов был необоснованным, как выяснило Латвийское радио. Впрочем, в основе ложных вызовов не всегда кроются недобрые намерения; но если такой вызов был сделан осознанно, то за ложную тревогу могут оштрафовать, и сумма штрафа может превысить 7000 евро.

Читать
Загрузка

Железная дорога в Болдераю: начато сооружение контактной сети

Новости Латвии 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

На уходящей неделе началась активная фаза строительных работ - сооружение железнодорожной контактной сети на участке Засулаукс - Болдерая, сообщает Jauns.lv.

На уходящей неделе началась активная фаза строительных работ - сооружение железнодорожной контактной сети на участке Засулаукс - Болдерая, сообщает Jauns.lv.

Читать

Прогноз погоды на понедельник: снова мороз и солнце — осадков не ожидается

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

Следующая неделя начнется с холодной ночи и умеренного мороза в течение дня, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Следующая неделя начнется с холодной ночи и умеренного мороза в течение дня, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Подключение стран Балтии к единой европейской энергосети прошло успешно

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Страны Балтии в воскресенье днем успешно завершили тесты регулировки напряжения и синхронизации и подключились к единой европейской энергосети, о чем заявил 9 февраля на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

Страны Балтии в воскресенье днем успешно завершили тесты регулировки напряжения и синхронизации и подключились к единой европейской энергосети, о чем заявил 9 февраля на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

Читать

За несколько дней собрано 10 тысяч подписей за сохранение удаленной работы в госаппарате

Важно 14:19

Важно 0 комментариев

На платформе Manabalss.lv примерно к полудню в воскресенье было собрано 10 тысяч подписей за инициативу, призывающую сохранить возможности удаленной работы в государственных и муниципальных учреждениях.

На платформе Manabalss.lv примерно к полудню в воскресенье было собрано 10 тысяч подписей за инициативу, призывающую сохранить возможности удаленной работы в государственных и муниципальных учреждениях.

Читать

Министр образования объяснила, почему нельзя переписывать контрольные работы

Важно 14:02

Важно 0 комментариев

Система оценивания в школах должна отражать реальные знания и навыки ученика, заявила в интервью LSM+ министр образования и науки Анда Чакша, сравнив учебный процесс с карьерой профессионального спортсмена.

Система оценивания в школах должна отражать реальные знания и навыки ученика, заявила в интервью LSM+ министр образования и науки Анда Чакша, сравнив учебный процесс с карьерой профессионального спортсмена.

Читать

Почти 2000 старых лифтов в Латвии еще не прошли проверки на безопасность; срок — до 1 апреля

Новости Латвии 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

К 1 апреля нынешнего года по всей Латвии должны быть обследованы несколько тысяч лифтов, установленных до 2000 года. В противном случае могут запретить ими пользоваться. Впрочем, по наблюдениям Центра защиты прав потребителей, управляющие компании, которые содержат лифты, не слишком с этим спешат - до сих пор проверено чуть больше половины старых лифтов, сообщает программа TV3 Ziņas.

К 1 апреля нынешнего года по всей Латвии должны быть обследованы несколько тысяч лифтов, установленных до 2000 года. В противном случае могут запретить ими пользоваться. Впрочем, по наблюдениям Центра защиты прав потребителей, управляющие компании, которые содержат лифты, не слишком с этим спешат - до сих пор проверено чуть больше половины старых лифтов, сообщает программа TV3 Ziņas.

Читать