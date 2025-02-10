Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

Нарушали санкции? Недалеко от Эстонии в Финском заливе терпит бедствие принадлежащий латвийцу танкер

Редакция PRESS 10 февраля, 2025 12:22

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга в Ленинградской области, на Финском заливе, тонет танкер Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуда. На судне находится груз мазута, сообщают эстонские Delfi.

Телеграм-канал Baza, первым распространивший информацию об инциденте, писал, что в машинном отделении в ночь с 8 на 9 февраля прозвучало три взрыва. По сведениям издания, на судно загрузили 130 тысяч тонн мазута, оно находилось у третьего причала и готовилось к отходу. В его экипаже 24 человека: четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев.

Собеседник The Insider в порту Усть-Луга говорит, что утечки, вероятно, опасаться не стоит, так как груз в трюмах изолирован. Кроме того, боновые заграждения, средства сбора и другие средства позволяют локализовать и предотвратить разлив.

„Взрывов в машинном отделении раньше не было, это впервые, - говорит источник. - Предполагать можно все, что угодно, но это гадание на кофейной гуще. Сварочные работы на борту на терминале исключены. Злой умысел? Да там мышь не проскочит. Все под камерами и контролем. Только ждать и надеяться, чтоб не было разлива. Это впервые“.

Эксперт в сфере энергетики, сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко обратил внимание на то, что танкер, судя по смене названий, после постройки принадлежал азербайджанским хозяевам (в частности, назывался в честь матери президента страны Ильхама Алиева), а в 2020 году, скорее всего, перешел к каким-то российским владельцам, сменив название на „Alexei“.

Сейчас по официальным сведениям, судовладельцем танкера Koala выступает DAHLIA INTERNATIONAL CO из Либерии, а оператором кипрская LAGOSMARINE LIMITED. Бенефициар компании – гражданин Латвии Алексей Халявин. Его фирмы покупали и помогали экспортировать российскую нефть после введения ценового потолка на нее, писал The Insider.

Фото: иллюстративное

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 43 реакций
Комментарии (0) 43 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Инфляция снижается: какими были цены в январе

Новости Латвии 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать
Загрузка

Золотая рыбка: шпроты и другие рыбные консервы скоро сильно вырастут в цене

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Скоро шпроты могут стать редким деликатесом, поскольку переработчики рыбы будут испытывать нехватку сырья кильки, сообщил агентству LETA председатель правления производителя рыбных консервов AS «Brīvais vilnis» Арнольдс Бабрис.

Скоро шпроты могут стать редким деликатесом, поскольку переработчики рыбы будут испытывать нехватку сырья кильки, сообщил агентству LETA председатель правления производителя рыбных консервов AS «Brīvais vilnis» Арнольдс Бабрис.

Читать

Едем за лекарствами в Египет, Литву, Эстонию: почему в Латвии не дешевеет?

Бизнес 13:57

Бизнес 0 комментариев

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

Читать

airBaltic попала в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Новости Латвии 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Читать

Из Риги запустят прямые рейсы до Нью-Йорка

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Авиакомпания "Norse Atlantic Airways" в будущем планирует рейсы по маршруту Рига-Нью-Йорк, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Авиакомпания "Norse Atlantic Airways" в будущем планирует рейсы по маршруту Рига-Нью-Йорк, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать

Комплексы неполноценности и некомпетентности: музыкант критикует выбор песни на Евровидение

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В минувшие выходные стало известно, какая песня в этом году поедет от Латвии на конкурс "Евровидение", и, судя по реакции в соцсетях, многих выбор разочаровал.

В минувшие выходные стало известно, какая песня в этом году поедет от Латвии на конкурс "Евровидение", и, судя по реакции в соцсетях, многих выбор разочаровал.

Читать

Групповое насилие в пансионате «Майори»: преступления 50-х

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

Читать