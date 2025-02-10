Нарушали санкции? Недалеко от Эстонии в Финском заливе терпит бедствие принадлежащий латвийцу танкер

Телеграм-канал Baza, первым распространивший информацию об инциденте, писал, что в машинном отделении в ночь с 8 на 9 февраля прозвучало три взрыва. По сведениям издания, на судно загрузили 130 тысяч тонн мазута, оно находилось у третьего причала и готовилось к отходу. В его экипаже 24 человека: четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев.

Собеседник The Insider в порту Усть-Луга говорит, что утечки, вероятно, опасаться не стоит, так как груз в трюмах изолирован. Кроме того, боновые заграждения, средства сбора и другие средства позволяют локализовать и предотвратить разлив.

„Взрывов в машинном отделении раньше не было, это впервые, - говорит источник. - Предполагать можно все, что угодно, но это гадание на кофейной гуще. Сварочные работы на борту на терминале исключены. Злой умысел? Да там мышь не проскочит. Все под камерами и контролем. Только ждать и надеяться, чтоб не было разлива. Это впервые“.

Эксперт в сфере энергетики, сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко обратил внимание на то, что танкер, судя по смене названий, после постройки принадлежал азербайджанским хозяевам (в частности, назывался в честь матери президента страны Ильхама Алиева), а в 2020 году, скорее всего, перешел к каким-то российским владельцам, сменив название на „Alexei“.

Сейчас по официальным сведениям, судовладельцем танкера Koala выступает DAHLIA INTERNATIONAL CO из Либерии, а оператором кипрская LAGOSMARINE LIMITED. Бенефициар компании – гражданин Латвии Алексей Халявин. Его фирмы покупали и помогали экспортировать российскую нефть после введения ценового потолка на нее, писал The Insider.

Фото: иллюстративное