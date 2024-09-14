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Намасте! Руководство индийского ресторана в Риге обвиняют в торговле людьми (1)

Редакция PRESS 14 сентября, 2024 09:42

ЧП и криминал 1 комментариев

Прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором трех человек обвиняют в торговле людьми. Один из обвиняемых — гражданин Индии, сообщает LSM+, со ссылкой на Латвийское телевидение (ЛТВ).

Обвиняемые — владелец и бывший член правления SIA "AMAR SINGH" Татьяна Чертова, юрист предприятия и бухгалтер Наталия Марчевская и гражданин Индии Амар Сингх. Предприятию принадлежит ресторан Namaste на улице Спулгас в Риге, при этом должностных лиц у него нет с 14 мая этого года. Марчевская была также учредителем и членом правления AMAR SINGH с апреля 2022-го до октября 2023-го, а Чертова — нынешний владелец.

Завербовали, а потом угрожали расправой

Согласно решению о передаче дела в суд, обвиняемый гражданин Индии был создателем и руководителем организованной группы. Он организовал вербовку двух граждан Индии для принудительного труда в Латвии.

Мужчина предлагал пострадавшим работу повара в индийском ресторане. Зная о тяжелом материальном положении жертв, обещал хорошие возможности заработка, обещал бесплатное жилье и продукты и предлагал помощь в оформлении; при этом потребовал с них 10 000 евро.

Также он уговорил знакомую присоединиться к группе, предложив ей открыть предприятие и ресторан, где и должна была осуществляться трудовая эксплуатация завербованных по их прибытии в Латвию. Женщина согласилась, а затем к группе присоединилась еще одна — она отвечала за юридические вопросы и бухгалтерию.

Обвиняемые оформили необходимые документы и обеспечили приезд завербованных из Индии в Латвию.

Когда те приехали, у них отняли все удостоверяющие личность документы и заставили работать поварами, а заодно убирать помещения.

Жертвы работали без выходных не менее 16 часов в день, не получая обещанную зарплату. Им приходилось жить в помещениях ресторана без возможности соблюдать минимальные требования гигиены.

Обвиняемые же угрожали им отправкой назад в Индию в случае неповиновения, физической расправой, вплоть до убийства, а также воздействовали физически.

Прокуратура отмечает, что дело удалось расследовать и довести до суда, благодаря сотрудничеству нескольких структур. В частности, вклад внесла Трудовая госинспекция, которая, проверив ресторан, обнаружила грубые нарушения, негосударственная организация Patvērums "Drošā māja" (она длительное время оказывала помощь пострадавшим — у них не было ни денег, ни дома), а также Госполиция, которая провела необходимые процессуальные действия.

В ходе расследования было установлено, что торговля людьми осуществлялась в интересах юридического лица, в связи с чем начат также процесс о применении принудительных мер в отношении него.

Дело направлено в Рижский городской суд.

 

Прокуратура отмечает, что торговля людьми является тяжелым нарушением прав человека. По сути, это современное рабство, в котором преступники эксплуатируют психологическую, экономическую или социальную уязвимость или беспомощность жертвы. Торговля людьми уничтожает жизни, лишая их достоинства, свободы и основных прав. В мире считается, что это вторая по прибыльности «отрасль» криминального бизнеса после наркоторговли.

Чтобы заманить людей для последующей эксплуатации, используются рекрутинговые фирмы, объявления в интернете и социальные сети. Предложения работы с хорошей зарплатой — один из наиболее часто используемых способов вербовки (при этом людям предлагают в очень сжатые сроки отправиться за границу и начать трудовые отношения). Еще один способ — через брак.

Услуги социальной реабилитации для жертв таких преступлений в Латвии обеспечивают две организации — Centrs MARTA и Patvērums "Drošā māja". Эти услуги может получить человек, признанный в уголовном процессе пострадавшим, а также те, кого комиссия негосударственных организаций признала жертвой торговли людьми.

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