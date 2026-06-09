Я бы не хотел склоняться к мысли, что Россия может ждать чего-то и сделать что-то раньше, в то время как мы продемонстрировали свои гораздо более мощные возможности и собрали оптимальное число нашего общества, наших земессаргов вместе. Но чем больше мы оставим [России] этого времени, чем дольше мы не будем предотвращать эти вероятности, тем сильнее может стать Россия», — сказал Пуданс.

Командующий НВС допустил, что даже если намерение России напасть на страны Балтии сейчас может быть сильным, военные возможности не на ее стороне.

«Это зависит, конечно, от того, как будет продолжаться война в Украине. У них, возможно, будут способности, но возможности определенно будут меньше. Эти возможности мы контролируем. Мы контролируем эти возможности, становясь все сильнее, а наша промышленность — все мощнее. Вот что я пытаюсь сказать: нам нужно сузить этот круг возможностей, потому что, сузив его, возможности России уменьшаются. И если они и решат что-то предпринять, то эта угроза будет иметь меньшую силу», — отметил Пуданс.

Поэтому командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные способности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов: во-первых, учиться на опыте Украины, во-вторых, сбалансировав ресурсы и оценив развиваемые способности, и в-третьих — развитие культуры боевой готовности.

Пуданс стал командующим НВС почти полтора года назад. На вопрос о том, что было лучшим за время его пребывания в должности, он подчеркнул: мы по-прежнему свободны и в безопасности.