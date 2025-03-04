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Нам нужен план Б: спикер Литвы предлагает обсудить региональные соглашения в сфере обороны

Редакция PRESS 4 марта, 2025 14:03

Мир 0 комментариев

LETA

В нынешней геополитической ситуации необходимо обсудить двусторонние или региональные соглашения в сфере обороны, заявил спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис.

"Нам нужно говорить о соглашениях по безопасности - как двусторонних, так и региональных, которые позволят государствам реагировать, отходя от форматов коллективной безопасности, которые стары, надежны, но будут ли они сегодня действительно эффективны? Каждый может сделать выводы для себя", - отметил глава парламента.

"Я говорю прежде всего о странах Балтии, всех государствах, которые окружают Балтийское море, которые могут, хотят и имеют сильную позицию для обсуждения региональных оборонных соглашений, чтобы мы не остались одни, как остались когда-то", - добавил он.

После того как США предупредили союзников по НАТО в Европе, что присутствие американских войск на континенте не будет длиться вечно, и призвали их тратить больше средств на оборону, начались дискуссии о возможном региональном оборонном альянсе между Финляндией, Швецией, Норвегией, Данией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что двусторонние или региональные оборонные альянсы опасны и подорвали бы единство НАТО.

По мнению Сквернялиса, подобные соглашения не станут заменой НАТО, но изменения в странах альянса вынуждают искать план Б.

"Никакой конкуренции с НАТО нет, но план Б всегда нужен, потому что, как мы видим, мир меняется", - отметил спикер.

Некоторые европейские страны НАТО обеспокоены дипломатическими усилиями президента США Дональда Трампа в отношении России по прекращению войны в Украине.

В понедельник глава Белого дома приостановил военную помощь Украине, усиливая таким образом давление на Киев с целью заставить его согласиться на мирные переговоры с Россией. Этот шаг был предпринят спустя всего несколько дней после ссоры в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Сквернялиса, следует констатировать тот факт, что рассчитывать на стратегического партнера Литвы - США - в будущем может стать все сложнее.

"По всей видимости, у США другие приоритеты. Очень жаль, что нынешние приоритеты связаны с восстановлением, казалось бы, хороших отношений с Россией, а это переворачивает мировой порядок с ног на голову, когда жертву обвиняют в том, что она жертва, а агрессора пытаются легитимизировать. За легитимизацию еще дают 20% территории Украины", - отметил глава Сейма.

По его словам, в нынешних геополитических условиях основные литовские партии должны сесть за стол переговоров и обменяться мнениями по вопросам внешней политики.

"Было бы полезно, если бы основные политические партии сели за стол переговоров и в закрытом формате обсудили изменения в нашей внешней политике и то, как нам на это реагировать. Возможно, такую ​​инициативу проявит президент, возможно, правительство. Если нет, мы готовы сделать это в Сейме", - сказал Сквернялис.

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