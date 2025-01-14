Налоги и необлагаемый минимум 2025-го: как будет по-новому?

Подоходный налог

Две позиции вместо трёх

Повышение минимальных зарплат, пенсий и пособий – безусловно, дело хорошее и необходимое. Но, как убедились на своих доходах сами получатели благ, конечный результат - так сказать, в сухом остатке - зависит от размера подоходного налога и не облагаемого налогом минимума. И, конечно, от величины налоговой ставки на основные товары и продукты и коммунальные услуги, а также на топливо.

В ходе формирования государственного бюджета на 2025 год внесены поправки в закон «О подоходном налоге на жителей». Вместо ранее действовавших трех ставок подоходного налога на жителя (IIN) введены две - 25,5 и 33%. Но поскольку одновременно повышается и становится фиксированным не облагаемый IIN минимум, невысокие зарплаты-нетто могут даже увеличиться, считают законодатели.

До этого в 2024-м и несколько лет ранее в силе были три ставки подоходного налога на жителя:

- 20% - для зарплат до 20 004 евро в год (до 1 667 в месяц);

- 23% - для зарплат от 20 004 до 78 100 евро в год (от 1 667 до 6 508 в месяц);

- 31% - для сумм свыше 78 100 евро в год (от 6 508 в месяц).

V Итак, с 1 января 2025 года в Латвии только две ставки подоходного налога на жителя:

* 25,5% - для большей части работающих, для сумм до 105 300 евро в год (до 8 775 в месяц);

* 33% - для всех, кто зарабатывает больше 105 300 евро в год (от 8 775 в месяц).

V Вместе с тем с 2025 года к доходам свыше 200 000 евро в год будет применяться также дополнительная ставка подоходного налога на жителя - 3%.

Дополнительная ставка будет распространяться на облагаемые налогом в таксационный год доходы, в том числе на доходы от прироста капитала и доходы от капитала, не являющегося приростом капитала, и освобожденные от налога дивиденды и ликвидационную квоту...

Необлагаемый минимум

Неприкосновенные 510 евро

Одновременно в 2025 году поднимается не облагаемый подоходным налогом минимум. То есть часть зарплаты, которая не облагается налогами. И если повышение подоходного налога – это плохо, то увеличение необлагаемого минимума – хорошо.

До этого времени в Латвии был «плавающий» минимум. В последние два с половиной года – 500 евро, и применялся к доходам до 1 800 евро. Также можно было использовать льготный минимум, если, например, у налогоплательщика есть иждивенцы. Это 250 евро на иждивенца.

Теперь необлагаемый минимум - фиксированный для всех размеров заработка. Причем в законе записано, что в течение трех лет он будет постепенно увеличиваться:

* с 2025 года - 510 евро;

* с 2026 года - 550 евро;

* с 2027 года - 570 евро.

Это выгодно для тех, кто получает небольшие и относительно небольшие зарплаты, где виден каждый червонец в плюсе, то есть до 2 500 евро в месяц.

Например, если налогоплательщик получает 1 000 евро в месяц «на бумаге", то теперь с более чем с половины его зарплаты не будет взиматься налог. То есть 510 в чистом виде он уже получит.

Министерство финансов ЛР очень гордится этой позицией и отдельно отмечает, что в результате у почти 95% работников «чистый доход» увеличится...

Блага для пенсионеров

Необлагаемый минимум подскочил в два раза

Новый год принесет пенсионерам повышение необлагаемого подоходным налогом населения (IIN) минимума в два раза – с 500 до 1 000 евро.

Это относится к пенсиям по старости, по инвалидности, пенсиям по потере кормильца.

А так как с 1 января 2025 года вводится повышенная ставка подоходного налога на жителя - 25,5% (ранее – 20 и 33%), то к сумме пенсии, превышающей 1 000 евро, применяется IIN в размере 25,5%.

Работающим пенсионерам

Необлагаемый пенсионный минимум работающего пенсионера будет применяться с учетом места предъявления налоговой книжки зарплаты.

Каждый работающий пенсионер имеет возможность свободно выбрать, как применять и распределять необлагаемый минимум в 1 000 евро:

* 1 000 евро применяется к пенсии, если налоговая книжка заработной платы подается в VSAA;

* 500 евро применяется к пенсии, а 500 евро к зарплате – если налоговая книжка зарплаты подается работодателю.

Если налоговая книжка подана до 15-го числа месяца, изменения VSAA в применении необлагаемого минимума применяются с первого числа следующего месяца;

если после 15-го числа, то изменения применяются с первого числа последующего месяца.

Если налоговая книжка уже находится у работодателя, то пенсионеру делать ничего не надо, если он хочет разделить налоговый минимум. Если же хочет оставить его применимым к пенсии, то надо забрать книжку у работодателя и передать в VSAA.

Эти все операции производятся на портале электронного декларирования Службы госдоходов (VID EDS)...

Социальный налог

Сколько платит работник, а сколько - работодатель

Ставки взносов обязательного государственного страхования и распределение процента их выплат между работником и работодателем в 2025 году сохраняются в прежнем размере.

Сравним:

- 2023 год: налоговая ставка - 34,09%, из них 23,59% перечисляет в госкассу работодатель, 10,5% - работник.

- 2024 год – то же распределение; и 2025 год – так же надо перечислять 34,09% заработка в качестве взносов обязательного государственного страхования: 23,59% от работодателя, 10,05% от работника.

Зато в 2025 году увеличился размер максимального объекта взносов социального страхования:

- 2023 год – 78 100 евро;

- 2024 год – 78 100 евро;

- 2025 год – 105 300 евро.

Сохраняется размер солидарного налога – 25%...

Льгота на местную продукцию

Сохранился 12-процентный налог

После долгих дебатов в ходе обсуждения госбюджета было решено сохранить льготную 12-процентную ставку налога на добавленную стоимость (PVN) на свежие фрукты, ягоды и овощи латвийских производителей. Эта позиция закреплена в законе «О налоге на добавленную стоимость».

Этим была поставлена точка (временная) в дискуссии о том, что латвийские производители подвергаются дискриминации в супермаркетах. Хотя кто следил за темой, помнит, что предлагался и вариант налога в размере 5%.

Налог на добавленную стоимость для овощей и фруктов (нелатвийских) – 21%.

Сниженная ставка PVN на свежие фрукты, ягоды и овощи обойдется государству в 17,1 млн. евро в 2025 году, в 19,1 млн. евро в 2026-м, в 23,4 млн. евро в 2027-м и в 24 млн. евро в 2028-м.

Но не прошло в закон предложение распространить пониженную ставку налога 12% на индустрию гостеприимства – чтобы оживить узкие улочки Риги...

В сфере азарта

Для любителей игровых автоматов и лотерей

Поправки к закону «О сборах и налогах на лотереи и азартные игры» предусматривают повышение налога и сбора за регистрацию некоторых направлений азартной сферы. Некоторые изменения вступят в силу в этом году, часть – в 2027-м.

С 1 января 2025 года:

- ставка лотерейного налога для розыгрышей (в том числе моментальных лотерей) повышается с 10 до 15%;

- пошлина за перерегистрацию лицензии на организацию азартных игр за каждый текущий год увеличивается с 37 000 до 45 000 евро.

С 1 января 2027 года:

- для игровых автоматов (за каждое место у автомата) ставка налога за календарный год повышена с 6 204 до 7 440 евро;

- на рулетку и игру в карты и кости (за каждый стол) за календарный год пошли на повышена с 33 696 евро до 40 440 евро;

- на игры на удачу по телефону и на тотализаторе и ставках налог повышается с 15 до 18% от дохода от организации этой игры;

- на доходы от игры бинго налог повышается с 10 до 12%;

- на доходы от интерактивных азартных игр налог повысится с 12 до 15%...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

по материалам Государственного агентства социального страхования, Службы госдоходов и Министерства финансов ЛР