Налог на сверхприбыль торговцев топливом не получил поддержки в Сейме: что теперь?

Предложенный Министерством экономики платеж за сверхприбыль для торговцев топливом на прошлой неделе получил широкую критику в парламентской бюджетной комиссии. То же самое повторилось в среду, 13 мая, на заседании комиссии по народному хозяйству. Хотя правительство концептуально поддержало идею, депутаты усомнились и в ее целесообразности, и в обоснованности — и приостановили продвижение законопроекта. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) оценивает это критически. Впрочем, теперь уже не ясно, удержится ли на посту сам министр.

В центре спора — механизм, который позволил бы государству сравнивать цены торговцев с рассчитанной им самим «эталонной ценой» на топливо. Если цена превышает ее более чем на 3%, торговцы обязаны перечислить разницу в бюджет. Механизм не запускался бы автоматически — решение принималось бы правительством в каждом конкретном случае.

Против инициативы выступают и торговцы топливом, и предпринимательские организации. Торговцы называют это регулированием цен и указывают, что большую часть цены топлива составляют закупочная цена и налоги. Министерство экономики, в свою очередь, обещало предоставить депутатам дополнительные разъяснения.

Напомним, Сейм принял решение о снижении акцизного налога на дизельное топливо на 15,2% в период с 1 апреля по 30 июня этого года — чтобы ограничить влияние резкого роста цен на топливо на экономику и жителей.

Торговцы удовлетворены снижением акциза, однако таксисты и грузоперевозчики требуют большего снижения. Если розничные цены на топливо продолжат расти, правительство обещало принять и более жесткие меры — в том числе снизить акциз также на бензин и ввести налог на сверхприбыль торговцев топливом, чтобы вынудить розницу снижать цены на АЗС сразу после их падения на бирже.

