Налог на сверхприбыль торговцев топливом не получил поддержки в Сейме: что теперь?

Редакция PRESS 14 мая, 2026 07:57

Бизнес 0 комментариев

Одобренная правительством идея о введении платежа за сверхприбыль для торговцев топливом натолкнулась в Сейме на острое сопротивление. Возражения звучат как в оппозиции, так и в коалиции; открыто инициативу поддерживает лишь СЗК — партия, которую представляет министр экономики. Сам министр отступать от идеи не намерен, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Предложенный Министерством экономики платеж за сверхприбыль для торговцев топливом на прошлой неделе получил широкую критику в парламентской бюджетной комиссии. То же самое повторилось в среду, 13 мая, на заседании комиссии по народному хозяйству. Хотя правительство концептуально поддержало идею, депутаты усомнились и в ее целесообразности, и в обоснованности — и приостановили продвижение законопроекта. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) оценивает это критически.  Впрочем, теперь уже не ясно, удержится ли на посту сам министр. 

В центре спора — механизм, который позволил бы государству сравнивать цены торговцев с рассчитанной им самим «эталонной ценой» на топливо. Если цена превышает ее более чем на 3%, торговцы обязаны перечислить разницу в бюджет. Механизм не запускался бы автоматически — решение принималось бы правительством в каждом конкретном случае.

Против инициативы выступают и торговцы топливом, и предпринимательские организации. Торговцы называют это регулированием цен и указывают, что большую часть цены топлива составляют закупочная цена и налоги. Министерство экономики, в свою очередь, обещало предоставить депутатам дополнительные разъяснения.

Напомним, Сейм принял решение о снижении акцизного налога на дизельное топливо на 15,2% в период с 1 апреля по 30 июня этого года — чтобы ограничить влияние резкого роста цен на топливо на экономику и жителей.

Торговцы удовлетворены снижением акциза, однако таксисты и грузоперевозчики требуют большего снижения. Если розничные цены на топливо продолжат расти, правительство обещало принять и более жесткие меры — в том числе снизить акциз также на бензин и ввести налог на сверхприбыль торговцев топливом, чтобы вынудить розницу снижать цены на АЗС сразу после их падения на бирже.

В апреле правительство постановило применять к розничным торговцам топливом платеж солидарности, если их фактическая розничная цена превышает объективно рассчитанную более чем на 3%.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

