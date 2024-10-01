Налог на недвижимость: как не потерять льготы на его уплату

Льготы с электронным адресом

Электронное общение с финансовым департаментом Рижской думы

Владельцы недвижимой собственности в Риге, имеющие право на получение льгот по налогу на недвижимость (NIN), до конца текущего года могут зарегистрировать официальную электронную почту или e-mail для коммуникации с финансовым департаментом Рижской думы. В таком случае им будет предоставлена льгота по налогу за весь 2024 год. Это предусматривают изменения в правилах Рижской думы о предоставлении льгот по налогу на недвижимость.

Соответственно, если канал электронной связи будет зарегистрирован в 2025 году, то льгота будет предоставлена за весь 2025-й...

Напомним, что ранее Рижская дума приняла правила, согласно которым для получения льгот по NIN налогоплательщик должен зарегистрировать электронный канал связи с самоуправлением — официальный электронный адрес или e-mail, через который финансовый департамент может передавать информацию налогоплательщику.

Вместе с тем среди владельцев недвижимости немало людей преклонного возраста, с проблемами здоровья, в том числе зрения и т. д., которые и рады бы, да не могут пользоваться электронными средствами связи. Также люди с очень маленьким доходом не имеют возможности приобрести ноутбук, смартфон, чтобы поддерживать виртуальную связь.

Поэтому требование правил не распространяется на физических лиц, которые по объективным причинам не активны в электронной среде: пенсионеров, инвалидов, малоимущих, социально не защищенных лиц, репрессированных, а также участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы...

Для чего нужно это электронное общение?

Как объясняют в финансовом департаменте, электронный канал связи является условием для получения льгот. Это увеличит долю электронного документооборота, сэкономит бюджетные средства Риги, природные и энергоресурсы (на конвертах и листках бумаги, по всей видимости). И налогоплательщики активно регистрируются для электронной связи, - информирует департамент.

Чтобы мотивировать налогоплательщиков, которые не успели зарегистрировать официальный электронный адрес или e-mail до 1 января этого года, было принято решение продлить срок регистрации электронного канала связи.

Как зарегистрировать электронный канал связи:

- активировав официальный электронный адрес на портале Latvija.gov.lv;

- подав заявление на портале www.eriga.lv (раздел NekustamА IpaSuma nodoklis, услуга - E-dokumentu iesniegums);

- подав заявление на портале www.epakalpojumi.lv (раздел NekustamA IpaSuma nodoklis, услуга - E-pasta un SMS pieteikums);

- отправив заявление, подписанное безопасной электронной подписью, на электронный адрес: pip@riga.lv (форма заявления доступна на сайте https://pip.riga.lv в разделе Veidlapas — Приложение 3);

- отправив заявление в финансовый департамент Рижской думы почтой на адрес: Terezes iela 5, Rīga, LV-1012;

- подав заявление лично по адресу: Терезес, 5, Рига (по предварительной записи по телефону +37167181866);

- положив заявление в почтовый ящик, расположенный у входа в здание по адресу: ул. Терезес, 5, Рига...

Плата за землю

Бюрократические расходы – за счёт владельцев квартир

Во втором полугодии вступила в силу новая норма закона - об оплате пользования землей под зданиями, в том числе под многоквартирным домом. Точнее, не только за землю, но и за оформление посланий на оплату за пользование землей. Вот так сложно, однако - денежки платите.

В чем суть изменений в законе? Дело в том, что теперь собственник строения обязан уплатить владельцу земли, на которой стоит дом, не только плату за право пользования землей, но и покрыть расходы по уведомлению об оплате. Об этом говорит 2-я часть 38-й статьи закона «О вступлении в силу обновленного Гражданского закона Латвийской Республики 1937 года в части закона о праве наследства, времени вступления в его права и порядке его применения» («Наследственное право»).

Размер платы за законное использование земли (аренду) составляет 4% от кадастровой стоимости земли в год, но не менее 50 евро в год. Теперь еще каждый собственник здания (совладелец, каждый собственник квартиры в доме) покрывает ежегодные расходы землевладельца на подготовку и отправку платежного уведомления - в размере 15 евро.

Если же арендатор задержал законную плату за землепользование, то тем же законом установлено, что с 1 июля этого года должник обязан возместить землевладельцу расходы на взыскание каждого просроченного платежа - в размере 30 евро.

Возмещение расходов на напоминание не освобождает должника от обязанности возместить собственнику земли и причиненные убытки в размере, превышающем указанные расходы. Это определено 4-й частью статьи 38 закона («Вещное право»).

Кого коснутся эти вроде бы незаметные поправки? По всей стране владельцев, чьи квартиры по итогам денационализации оказались на земле, принадлежащей так называемым земельным баронам, свыше 100 тысяч человек. Их квартиры в личной собственности, но за аренду земли под домом приходится платить значительные суммы...

(!) Likums - Par atjaunotA Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesIbu un lietu tiesIbu da?as spEkA stASanAs laiku un piemEroSanas kArtIbu

Поспешите

подать заявление до 1 октября этого года

Чтобы получить привилегии по налогу на недвижимость (NiN) в 2025 году в Риге, отдельные категории получателей льгот должны подать заявления до 1 октября этого года. Кому из налогоплательщиков необходимо подавать заявления?

* Владельцам зданий, признанных историческими, образующими культурно-историческую ценность городской среды, если они сохранены в соответствии с требованиями о сохранении исторических зданий и культурно-исторической среды на территории исторического центра Риги и его охранной зоны.

* Владельцам зданий, расположенных в градостроительной зоне республиканского значения или в охранной зоне, а также для зданий, включенных в список охраняемых государством памятников культуры, за пределами этих территорий, фасады которых полностью отреставрированы и на них установлено декоративное освещение фасада, -

надо подать заявление в электронном виде в департамент городского развития (форма по ссылке https://www.rdpad.lv/veidlapas/).

* Владельцам земель из категории особо охраняемых природных территорий – заповедника или заповедной зоны природного парка Pie jUra, если недвижимость находится в свободном доступе для населения, - заявление надо подать в департамент жилья и среды (форма по ссылке - https://mvd.riga.lv/pakalpojumi/).

(!) Заявления рассматриваются до 1 января, и если недвижимость соответствует условиям предоставления льготы, будет сделана отметка в Единой информационной системе Рижской думы.

Налоговые льготы на 2025 год будут автоматически применяться департаментом финансов на основании данных Единой информационной системы РД при расчете налога на 2025 год. Уведомление о платеже будет отправлено налогоплательщику до 15 февраля.

Налоговые льготы будут предоставлены, если налогоплательщик оформил «электронные отношения» до 1 января налогового года (до 15 декабря 2025 года) и не имеет задолженности, превышающей размер льготы.

Информационный бесплатный телефон - 80000850;

информация о льготах на налог – на сайте: pip.riga.lv/N1N atvieglojumi

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА.