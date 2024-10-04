«Я думаю, скорее нужно было делать шаг в сторону повышения НДС», - считает Саука, добавив, что запланированные изменения пенсионной системы в долгосрочной перспективе могут не оправдаться. В том числе и в контексте борьбы с теневой экономикой.

Саука считает налоговую реформу непродуманной: «Можно что-то делать с налогами, но это не должно быть самоцелью. Если их затрагивать, это должен быть продуманный шаг».

При этом, подчеркнул Саука, правительству следует думать в долгосрочной перспективе, поскольку «будет видно» наступит через пять-десять лет.