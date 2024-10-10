На Земле по-прежнему голодают 733 млн человек: мировое сообщество обвиняют в бездействии

В мире по-прежнему голодают 733 млн человек, большинство из них живут в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии. Об этом говорится в ежегодном докладе "Мировой индекс голода", представленном в четверг, 10 октября, в Берлине, немецкой благотворительной организацией "Помощь голодающим в мире" (Welthungerhilfe). Согласно ее данным, здоровое полноценное питание сегодня не могут позволить себе 2,8 млрд жителей Земли. В 36 странах ситуация с недоеданием характеризуется как "серьезная", в шести - как "очень серьезная". Производству и поставкам продовольствия мешают вооруженные конфликты, такие как гражданская война в Судане, а также негативные последствия глобального изменения климата, отмечают авторы документа.

В докладе Welthungerhilfe подчеркивается, что женщины страдают от недоедания чаще, чем мужчины. "Дискриминационные нормы и насилие ограничивают их доступ к ресурсам и способность справляться с кризисами. Улучшение их возможностей может стать важным рычагом для преодоления застоя в борьбе с голодом", - пишут немецкие эксперты.

Президент Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme) обвинила мировое сообщество в том, что оно уделяет недостаточно внимания решению проблемы голода, из-за чего прогресс в этой области идет слишком медленно. В 2022 году, по данным немецкой благотворительной организации, в мире голодали более 800 млн человек.