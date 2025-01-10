На витрину Mēness aptieka «Kamēlija» вернется исторический витраж

Елена Петришина, член правления Mēness aptieka, фармацевт, рассказывает: «Аптека — это как остров безопасности для здоровья, преемственности фармацевтических знаний, а также традиций. Если осознавать роль этой аптеки за более чем 100-летний период и культурно-историческую ценность произведения стекольного искусства, это долгожданное, тщательно лелеянное и важное событие для Mēness aptieka, фармацевтов, всех работников нашего предприятия. Начиная новый год, что символически совпадает со столетием художника Тениса Грасиса, а также отмечая более 100 лет существования важной для жителей Латвии Mēness aptieka «Kamēlija» и ее повторное открытие, с большим удовольствием и удовлетворением вручаем Латвии и ее жителям этот особый подарок».

Ингрида Буране, руководитель информационного центра Латвийской академии художеств, историк искусства, рассказывает: «Это заметное событие в латвийской культуре. По нескольким причинам. Упомяну только три: во-первых, широко известно, что мы были весьма небрежны к искусству интерьера второй половины XX века и рубежа веков, искусству в целом. В какой-то степени эти процессы продолжаются, образуя глубокие пробелы в общей картине, осознании, сохранении. Во-вторых, в связи с творческой работой и оставленным наследием педагога Латвийской академии художеств, бывшего профессора, работа Mēness aptieka очень важна, поскольку место и значение многогранного художника в латвийской культуре недостаточно обозначено, оценено, обобщено в монографии. Это работа будущего. В-третьих, в общем образе Риги обновленный витраж — красивый акцент, эстетическая и художественная ценность, которая порадует, впечатлит десятки, сотни посетителей и гостей аптеки. Похвальный пример восстановления может стать хорошим стимулом для каждого учреждения, предприятия, общественного помещения бережно и с пониманием оценивать те богатства, которые принадлежат всем нам».

Автор витража — Тенис Грасис (1925 — 2001) — видный латышский витражист, живописец, график и многолетний профессор Латвийской академии художеств, создатель отделения стеклянного искусства и заведующий кафедрой прикладного декоративного искусства.

Витраж Тенис Грасис сделал в честь перестройки легендарной круглосуточной аптеки, и впервые он засветился в окнах аптеки на нынешней улице Бривибас в 1985 году, смело воплотив в подтексте народную жажду независимости. В то время перестройку аптеки помогал осуществить архитектор Эдгар Шенбергс, а в создании интерьера аптеки участвовали и несколько других художников, например художницы Солвита Зале и Марите Лайвиня, которые делали для аптеки декоративную посуду. В 2024 году восстановление витража осуществил художник по стеклу Агрис Бутелис.

В обновление Mēness aptieka «Kamēlija» вложено более 300 000 евро, из них 10 000 — в реставрацию культурно-исторического витража. Для удобства клиентов реконструирована зона круглосуточного обслуживания с возможностями ожидания внутри помещений, а также проведены другие значительные улучшения. В аптеке работают более 20 сотрудников. Mēness aptieka «Kamēlija» в 2024 году отметила 100-летний юбилей существования. Как одна из крупнейших в нашей стране круглосуточно работающих аптек она всегда доступна, посещаема, с широким ассортиментом и высококачественными услугами.

Фото — Кристапс Меднис