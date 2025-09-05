На улице Чака в Риге грузовик снес строительные леса. ФОТО

Как пояснили агентству LETA в Рижской думе, пострадавших в результате ДТП нет.
На улице Чака, 125, грузовой автомобиль, выезжая со двора, врезался в строительные леса, расположенные рядом со зданием.
Леса были сдвинуты с места, создав опасную ситуацию. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Rīgā, Čaka ielā, piektdien noticis satiksmes negadījums, kurā kravas automašīna aizķērusi pie ēkas uzslietās stalažas, novēroja aģentūra LETA pic.twitter.com/r8dFxpskVh— LETA Ziņas (@letanewslv) September 5, 2025