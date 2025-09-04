На цветмет? Из поместья украдена старинная люстра XIX века

Украденная люстра — это исторический бронзовый антиквариат XIX века. По информации Управления национального культурного наследия, она являлась бронзовым светильником на кронштейне и находилась в помещениях усадьбы Ногалес, который является охраняемым государством культурным памятником регионального значения, в составе декоративного убранства интерьера.

Кроме люстры, злоумышленники похитили также цветной металл из радиаторов. В здание проникли, отжав окно.

Государственная полиция призывает откликнуться жителей, которые могут предоставить полезную для уголовного процесса информацию о краже или видели попытку продать люстру, изображённую на фото. Сообщить информацию можно в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по телефону 63202716, либо по номеру 112 в любое время.