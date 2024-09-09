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На Центральном рынке без перемен — все продолжают говорить по-русски (4)

la.lv 9 сентября, 2024 10:25

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Многие торговцы на Центральном рынке в Риге все еще общаются с клиентами по-русски, так как латышским не владеют или владеют недостаточно. Центр госязыка признал: хотя ситуация с использованием латышского, кажется, улучшается, все же есть сферы, где выявляются нарушения, и торговля - одна из них, наряду со сферой обслуживания в целом, пишет la.lv.

Рынок - это место встречи самых разных людей. 10 лет назад программа ЛТВ 4.studija сняла сюжет о том, как общаются покупатели с продавцами и на каком языке они говорят.

Главной героиней сюжета была Янка из Новой Зеландии, приехавшая в Латвию в рамках программы по обмену для школьников. За две недели она успела освоить как минимум 100 слов и 80 предложений. Увы, на Центральном рынке продавцы с ней по-латышски не говорили. "Мне отвечают на русском языке, и я ничего не понимаю, - сказала Янка. - Почему многие в Латвии не учатся латышскому языку?"

Один из продавцов тогда ответил съемочной группе “4. studija” по-русски: "Мне как-то это не требовалось".

Центр госязыка 10 лет назад заявлял, что продавцов, которые общаются с клиентами по-русски, а не по-латышски, центр привлекает к административной ответственности. На вопрос, меняется ли что-то от этого, представитель центра ответила: "Такого исследования у нас нет, но в отдельных местах эти показатели улучшились".

Но улучшилась ли ситуация 10 лет спустя, например, на Центральном рынке? Все ли продавцы могут говорить на латышском? И съемочная группа 4. studija снова отправилась на рынок, чтобы выяснить это.

Журналистка из 4. studija  обратилась к торговцу обувью, который признался, что по-латышски не говорит, хотя и прожил в Латвии долгое время.

Правда, кажется, сказанное журналисткой по-латышски он все-таки понял, но в основном разговор велся на языке жестов. Аналогично велось общение и с другими продавцами.

Немного иная ситуация - в овощных рядах, где продавцы свободно говорят и по-латышски, и по-русски.

Хотя такая ситуация, когда продавец понимает, что ему говорят по-латышски, а отвечает по-русски, встречается повседневно, Центр госязыка не может это искоренить и реагирует на жалобы покупателей, а их немало.

"Если мы констатируем, что кто-то при выполнении своих профессиональных обязанностей не использует государственный язык в установленном объеме, мы начинаем процесс об административном нарушении, в рамках которого применяем административное наказание", - пояснила руководитель департамента контроля языка Мадара Реке.

В таких случаях объявляется предупреждение или налагается штраф в размере от 35 до 700 евро.

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Комментарии (4) 221 реакций
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