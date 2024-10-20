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На следующей неделе к нам вернутся осадки

© LETA 20 октября, 2024 18:52

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С понедельника облачность усилится и днем во многих местах пройдут дожди, о чем свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Во вторник к территории страны приблизится зона осадков, начиная с полудня, во многих местах ожидается дождь.

В ночь на среду дожди еще будут идти на большей части территории, однако днем они утихнут и ожидаются лишь местами на востоке страны.

Ветер также усилится: в начале недели он будет южным и юго-западным, от слабого до умеренного, в среду направление сменится западным и юго-западным, порывы достигнут 15 м/с. Кроме того, в ночь на среду в западных районах Латвии похолодает до -2...+3 градусов, на востоке будет теплее - от +4 до +8 градусов.

В последующие ночи температура воздуха немного повысится и столбик термометра уже не будет опускаться ниже нуля, местами в прибрежных районах ночная температура воздуха может даже превысить +10 градусов.

Однако в светлое время суток воздух прогреется максимум до +10-14 градусов.

Во вторую половину недели ожидается переменная облачность, интенсивность осадков уменьшится, лишь местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер постепенно утихнет, будет преимущественно западным и юго-западным, от слабого до умеренного. В четверг и пятницу минимальная температура воздуха достигнет +6-12 градусов, днем воздух прогреется до +11-14 градусов.

В следующие выходные атмосферное давление повысится еще больше. Солнце будет чередоваться с облачностью, существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер.

По ночам похолодает до +4-9 градусов, на морском побережье будет на пару градусов теплее. Днем максимальная температура воздуха останется в пределах от +10 до +13 градусов.

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