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На сей раз министры не отделаются постами в Твиттере: Ринкевич высказался об airBaltic

Редакция PRESS 3 января, 2025 17:58

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

«Мне трудно поверить, что авиакомпания не могла предвидеть, когда продавала билеты, что с двигателями снова возникнут проблемы. Похоже, это серьезный вопрос о том, какие процессы происходят в самой компании. Каждая такая новость, конечно же, влияет на доверие к национальной авиакомпании», - сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе „900 секунд“ на канале TV3.

Президент сказал, что airBaltic - важная авиакомпания для Латвии, но есть «серьезные вопросы об управлении и о том, что происходит со стратегическим инвестором».

«Это серьезные вопросы, которые необходимо задать правительству, акционерам. Я ожидаю не только постов в Twitter от ответственных министров, но и серьезных действий. И это ответственность правительства, Министерства транспорта, государственных акционеров - выяснить, что происходит, и действовать», - сказал Ринкевичс.

На следующей неделе президент Латвии также планирует обсудить вопросы, касающиеся airBaltic, с премьер-министром Эвией Силиней.

Уже сообщалось, что решение латвийской национальной авиакомпании airBaltic отменить тысячи рейсов в летний сезон, затронувшее около 70 000 пассажиров, вызвало широкую критику. И уже идут разговоры о дальнейших государственных инвестициях в авиакомпанию.

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