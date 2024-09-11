На Разне пройдет открытый чемпионат Латгалии по ловле спиннингом

Цель мероприятий — обмен опытом, приятное времяпрепровождение и соблюдение природоохранных принципов, так как пойманную рыбу отпустят обратно в озеро, сообщает LETA.

Чемпионат поможет оценить популяцию хищных рыб в озере. Участники будут использовать искусственные приманки, а измерение и фотографирование пойманной рыбы обеспечат точность учета.

Скорость передвижения по озеру не должна превышать пяти километров в час вблизи населенных пунктов и пляжей, чтобы не нарушать покой местных жителей и отдыхающих. Моторные лодки запрещено использовать вблизи берегов для предотвращения эрозии. Максимальная разрешенная скорость – 50 километров в час, а участники должны соблюдать дистанцию 50 метров между лодками и обеспечить безопасное хранение горючего.

Организаторы соревнований — Латвийская федерация рыбного спорта и SIA EDL noma. Соревнования будут контролироваться как организаторами, так и государственными инспекторами. Ране сообщалось, что этом году правительство разрешило использовать моторные лодки на озере Разна для спортивных соревнований, но не более трех раз в год и не быстрее 50 км/ч.