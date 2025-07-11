На простые дела теперь уходит 48 часов: за что прокуратура хвалит уходящего Стуканса

В прокуратуре сообщили агентству ЛЕТА, что за пятилетний срок полномочий Стуканса прокуратура провела значительные реформы, направленные на повышение эффективности досудебного уголовного процесса, улучшение управления и организации прокуратуры.

Стуканс вступил в должность генерального прокурора в то время, когда возможности правоохранительных органов Латвии по выявлению и расследованию экономических и финансовых преступлений подвергались широкой критике на международном уровне, а Комитет экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ("Moneyval") в ходе пятого раунда оценки установил для Латвии поднадзорный статус и требовал устранить недостатки, напомнили в прокуратуре.

В июне этого года в Страсбурге (Франция) состоялось пленарное заседание "Moneyval", на котором был принят отчет о шестом раунде процесса оценки Латвии. По итогам оценки "Moneyval" сделан вывод, что латвийская система добилась значительного прогресса с 2018 года, достигнуты заметные результаты в повышении эффективности и улучшении соответствия нормативным требованиям.

За время работы Стуканса прокуратура гораздо активнее участвовала в повышении эффективности досудебного уголовного процесса, взяв на себя ведущую роль как в формировании практики правоприменения, так и в управлении и надзоре за работой следователей для достижения справедливого урегулирования без необоснованного вмешательства в жизнь человека.

Кроме того, он разрабатывал и продвигал предложения по изменению законодательства, что позволило ускорить и повысить эффективность рассмотрения и завершения дел, тем самым сократив отставание в рассмотрении уголовных дел, расширив полномочия прокуроров и разгрузив суды. В среднем 50 % всех завершенных дел завершаются прокуратурой, из них 90 % - соглашением с прокурором о наказании, что позволяет экономить финансовые и человеческие ресурсы прокуратуры и суда.

Самые незначительные и простые уголовные дела во всех случаях завершаются прокуратурой в течение 48 часов с момента возбуждения. Благодаря этим изменениям прокуроры могут больше времени уделять уголовным делам, которые объективно требуют больших временных и интеллектуальных затрат.

"В результате повысилось качество и эффективность расследований, в том числе по уголовным делам, представляющим особый общественный интерес, таким как преступления, связанные с насилием в семье, незаконным оборотом наркотических средств", - говорится в заявлении ведомства.