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На площадях и в районах, возле школ и детских садов: в Риге установят 40 рождественских елок

© LETA 22 ноября, 2024 20:52

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В общей сложности в этом году в Риге будет установлено примерно 40 рождественских елок, которые поступят с территорий SIA "Rīgas meži", сообщили агентству LETA представители Рижского самоуправления.

Украшенные елки будут размещены на главных площадях Риги, в микрорайонах и возле образовательных учреждений.

Главные рождественские елки на Домской площади и Ратушной площади из территорий "Rīgas meži" выбрали мэр Риги Вилнис Кирсис (JV) совместно с Латвийским паралимпийским комитетом, паралимпийцами, молодёжными отрядами и представителями СМИ. Выбранные елки достигают 17 метров в высоту и имеют возраст 26 лет, сообщили представители Рижского самоуправления.

В 2023 году аудированный оборот компании "Rīgas meži" составил 21,947 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году, а прибыль компании составила 1,984 миллиона евро, что на 28,8% меньше, чем в предыдущем году.

Принадлежащая Рижскому самоуправлению компания "Rīgas meži" была зарегистрирована в 2008 году, а её уставный капитал составляет 114 817 770 евро. Компания управляет лесными участками в Риге и Юрмале на площади 4 602 гектара, а за пределами Риги — на площади 58 109 гектаров. Кроме того, "Rīgas meži" занимается управлением общественных зелёных зон Риги на площади 453 гектара, а также культурно-отдыхательного парка "Межапаркс" на площади 367 гектаров.

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