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На крупнейших предприятиях Латвии мужчины пройдут проверку здоровья простаты

© LETA 10 декабря, 2024 16:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Ноябрь как в Латвии, так и во всем мире отмечается как месяц мужского здоровья, и последние исследования говорят о том, что в ближайшие десятилетия число мужчин с диагнозом рак простаты, вероятно, удвоится. Ассоциация урологов Латвии в сотрудничестве с E. Gulbja Laboratorija в конце года приглашает латвийские предприятия с большим количеством работников-мужчин откликнуться на реализуемую ассоциацией инициативу.

В ее рамках ассоциация предлагает работникам предприятий образовательные лекции по вопросам мужского здоровья, а также обеспечивает возможность проведения оплаченных анализов крови на ПСА или простатический специфический антиген прямо на рабочем месте. На призыв акции уже откликнулись SIA "Rīgas ūdens", AS "Latvijas Valsts meži", AS "Latvenergo", AS "Latvijas dzelzceļš", страховое акционерное общество "Gjensidige" и другие предприятия.

Рак простаты является второй по значимости после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смерти латвийских мужчин, и Латвия, по сравнению с другими странами Европы, занимает высокое место по статистике новых случаев заболевания. Хорошая новость состоит в том, что рак простаты прогрессирует относительно медленно, и при его своевременном выявлении возможно эффективное и щадящее лечение. Для выявления рака предстательной железы на ранней стадии важно регулярно делать анализ крови на ПСА, который является первым и самым простым шагом диагностики.

Раз в два года по направлению семейного врача анализ на ПСА оплачивается государством всем мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет, а также мужчинам в возрасте от 45 до 50 лет, если раком простаты в семье болел кто-то из кровных родственников. Обычно для таки анализов требуется направление от семейного врача. В рамках инициативы было сделано исключение, позволив мужчинам соответствующей возрастной группы сделать оплаченные NVD анализы на рабочем месте без направления семейного врача. Помимо анализов, предприятиям предлагают также неформальные просветительные беседы со специалистами ассоциации, во время которых разъясняется, почему важен своевременный визит к урологу. Во время беседы развеивают укоренившиеся в обществе стереотипы о посещении уролога и объясняют, какие медицинские проверки следует проходить мужчинам разных возрастных групп.

"Если женщины регулярно заботятся о своем здоровье, то мужчины нередко забывают о себе. Это касается также прохождения регулярных медицинских обследований. То, что мы нередко видим в своей практике, - мужчины не обращаются к семейному врачу или другим специалистам. Из-за этого им не назначают важные анализы крови, такие как анализ на ПСА. Поэтому мы рады достигнутой нашей ассоциацией договоренности о том, что в конце года мужчины на крупнейших предприятиях Латвии могут сделать этот оплаченный NVD анализ без направления, прямо на рабочем месте. Мы благодарны предприятиям, отозвавшимся на наш призыв и сделавшим важный шаг, чтобы позаботиться о своих работниках. Помимо анализов мы просвещаем работников предприятия по различным вопросам, связанным с урологическими заболеваниями. Наша отрасль окутана множеством стереотипов, и мужчины склонны избегать посещения уролога. Надеемся, что после откровенного разговора по волнующим мужчин вопросам мы побудим их вовремя обратить внимание на свое здоровье и перестать умирать от излечимых болезней. Особая благодарность E. Gulbja Laboratorija, которая подключилась к инициативе и проводит выезды на предприятия", - разъясняет инициативу президент Ассоциации урологов Латвии Юрис Плонис.

Ассоциация урологов Латвии обращает внимание на то, что на ранних стадиях заболевания рак предстательной железы может не вызывать жалоб - у пациентов нет ни болей, ни дискомфорта, к тому же обычные анализы, такие как полная картина крови, не меняются. Чтобы узнать, все ли в порядке со здоровьем предстательной железы, надо сделать анализ крови, во время которого будет установлен уровень простатического специфического антигена (ПСА). В Латвии оплаченный государством анализ раз в два года доступен мужчинам следующих возрастных групп:

• от 45 до 50 лет, если рак простаты был выявлен у кровного родственника,

• от 50 до 75 лет - для всех мужчин.

В лечении рака предстательной железы в настоящее время наблюдается сильный прогресс, и в Латвии доступна не только передовая диагностика рака простаты, но и хирургическое лечение с использованием новейших технологий, обеспечивающее более быстрое выздоровление. В наше время операции в основном проводятся лапароскопически или с очень маленькими разрезами на теле (5-7 мм), что означает более щадящее вмешательство и удаление поврежденных тканей. В четырех больницах Латвии созданы так называемые "зеленые коридоры", куда можно обращаться в случае онкологических заболеваний для получения быстрой и эффективной медицинской помощи:

• Рижская Восточная клиническая университетская больница;

• Клиническая университетская больница Паула Страдыня;

• Даугавпилсская региональная больница;

• Лиепайская региональная больница.

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