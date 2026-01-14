Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
MyEmerg: как моментально получить онлайн консультацию врача

14 января, 2026

Приложение для телефона MyEmerg позволяет получать мгновенные консультации врачей разных специальностей, находясь в своем доме, любой точке Латвии и мира – по видеосвязи или в чате. И речь идет не об искусственном интеллекте.

Если у вас есть телефон как таковой, то врач доступен для вас всегда, где бы вы не находились. Звучит как фантастика, но на самом деле это современное решение проблемы доступности медицинской консультации-- по вашему желанию.

Онлайн консультация позволяет получить квалифицированную помощь врача, не покидая дома, офиса, находясь в поезде или на отдыхе, в том числе за пределами страны. Речь идет о так называемой телемедицине -- оказанию услуг в сфере здравоохранения  в условиях, когда врач и пациент находятся на расстоянии друг от друга – даже тысяч километров.

Рассказываем – как это работает. А помогает нам в этом семейная врач Ольга Муравьева, имеющая практику в Риге и одновременно работающая доктором команды телемедицины MyEmerg:

– Обычно людям срочно требуется совет профессионального врача, когда скорая помощь как будто не нужна, а вот рекомендация доктора необходима. Ситуации -- самые разные, как вы понимаете. Например, человек, живущий в дали от города, поздно вечером  осознает,  что к нему постучалась скорее всего вирусная инфекция и ему резко плохо от этой «простуды»: боль в горле, озноб, может быть тошнота, высокая температура. И он теряется, не понимая, что с ним происходит и чем себе помочь в данную минуту. Он звонит или пишет нам, специалистам команды MyEmerg и задает свои вопросы. И мы помогаем.

Согласитесь, когда пациент может сообщать о своих симптомах из дома, не выходя на улицу, не идя в больницу, не контактируя ни с кем, это – здорово. Во-первых, снижается фактор нервозности. Во-вторых, очень часто мне, как профессионалу, удается с большой долей вероятности предположить причину недомогания (грипп или ковид, например), дать рекомендации, выписать рецепт на нужное лекарство и так далее. Вплоть – до выписки больничного листа. Считаю, что в сезон вирусов услуги телемедицины особенно актуальны, так как снижают распространение инфекций, это однозначно.

(!) Врач MyEmerg удаленно оценивает состояние здоровья пациента, дает рекомендации, выписывает электронный рецепт, направления на анализы и обследования, а также выдает письменное заключение.

Замечу, что с электронным рецептом, выписанным латвийским врачом, вы также можете приобретать лекарства в странах ЕС. Врач удаленно оценивает состояние здоровья пациента, дает рекомендации, выписывает электронный рецепт, направления на анализы и обследования, а также выдает письменное заключение.

Консультации предоставляют только сертифицированные в Латвии семейные врачи высокого уровня (в настоящее время нас уже более 30), а также врачи 20 различных специальностей.

Например, недавно рано утром в воскресенье мужчина 52 лет выходит на видеосвязь: «Доктор. У меня второй день очень сильно, и все сильнее болит голова. Раньше так сильно никогда не было. Когда встаю, тошнит. Принял таблетку. 400 миллиграммов препарата такого-то— не помогло. Мне нужно скорее в больницу или можно спокойно записаться на прием к семейному?» И вот тут мы начинаем наше общение, которое должно привести человека к правильному алгоритму поведения.

Бывает, когда надо дать совет молодой мамочке, которая испугалась за своего первенца, у которого режутся зубки и ночью случился болевой кризис… Сотни, миллионы разных вопросов, которые возникают «вдруг» и в самое неподходящее время. Приходилось лечить туристов, отравившихся морепродуктами в стране с жарким климатом, -- чего только не бывает в наших телесеансах...

Телемедицина – это экономия времени, сил и это -- очень комфортно. Сами знаете, для многих людей визит к врачу — это еще и психологический вызов, для этого нужно морально собраться, тогда как связаться с врачом по видео- или аудиосвязи — гораздо проще. Все это не только повышает удобство для пациента, но и способствует более раннему выявлению заболевания и началу лечения, что критически важно для его успешности.

Для жителей небольших населенных пунктов возможность онлайн консультации с врачом существенно повышает шансы на получение профессиональной помощи нужного врача даже редкой специализации. Многие наши пациенты особенно ценят возможность показать доктору результаты анализов в спокойной обстановке, без спешки задать все волнующие вопросы.

Телемедицина не заменяет в широком смысле очное общение с докторами, но очень помогает делу здравоохранения в целом. И иметь практически в кармане такую ценную услугу – дальновидно.

Как получить возможность отдаленной консультации врача?

  1. Приложение «MyEmerg – консультации врача» простое, удобное и понятное для каждого. Скачайте его из App Store или Play Store и – консультируйтесь — быстро, удобно и выгодно. Всё очень просто. Врач с вами – в любое время суток.
  2. Когда войдете в приложение, вам все сразу станет понятно. Выбираете врача сами, оплачиваете по тарифу, и получаете помощь.
  3. Подробнее – на: myemerg.com

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Загрузка

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

