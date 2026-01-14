MyEmerg: как моментально получить онлайн консультацию врача Реклама Редакция PRESS 14 января, 2026 12:20 Реклама

Приложение для телефона MyEmerg позволяет получать мгновенные консультации врачей разных специальностей, находясь в своем доме, любой точке Латвии и мира – по видеосвязи или в чате. И речь идет не об искусственном интеллекте.

Если у вас есть телефон как таковой, то врач доступен для вас всегда, где бы вы не находились. Звучит как фантастика, но на самом деле это современное решение проблемы доступности медицинской консультации-- по вашему желанию.

Онлайн консультация позволяет получить квалифицированную помощь врача, не покидая дома, офиса, находясь в поезде или на отдыхе, в том числе за пределами страны. Речь идет о так называемой телемедицине -- оказанию услуг в сфере здравоохранения в условиях, когда врач и пациент находятся на расстоянии друг от друга – даже тысяч километров.

Рассказываем – как это работает. А помогает нам в этом семейная врач Ольга Муравьева, имеющая практику в Риге и одновременно работающая доктором команды телемедицины MyEmerg:

– Обычно людям срочно требуется совет профессионального врача, когда скорая помощь как будто не нужна, а вот рекомендация доктора необходима. Ситуации -- самые разные, как вы понимаете. Например, человек, живущий в дали от города, поздно вечером осознает, что к нему постучалась скорее всего вирусная инфекция и ему резко плохо от этой «простуды»: боль в горле, озноб, может быть тошнота, высокая температура. И он теряется, не понимая, что с ним происходит и чем себе помочь в данную минуту. Он звонит или пишет нам, специалистам команды MyEmerg и задает свои вопросы. И мы помогаем.

Согласитесь, когда пациент может сообщать о своих симптомах из дома, не выходя на улицу, не идя в больницу, не контактируя ни с кем, это – здорово. Во-первых, снижается фактор нервозности. Во-вторых, очень часто мне, как профессионалу, удается с большой долей вероятности предположить причину недомогания (грипп или ковид, например), дать рекомендации, выписать рецепт на нужное лекарство и так далее. Вплоть – до выписки больничного листа. Считаю, что в сезон вирусов услуги телемедицины особенно актуальны, так как снижают распространение инфекций, это однозначно.

(!) Врач MyEmerg удаленно оценивает состояние здоровья пациента, дает рекомендации, выписывает электронный рецепт, направления на анализы и обследования, а также выдает письменное заключение.

Замечу, что с электронным рецептом, выписанным латвийским врачом, вы также можете приобретать лекарства в странах ЕС. Врач удаленно оценивает состояние здоровья пациента, дает рекомендации, выписывает электронный рецепт, направления на анализы и обследования, а также выдает письменное заключение.

Консультации предоставляют только сертифицированные в Латвии семейные врачи высокого уровня (в настоящее время нас уже более 30), а также врачи 20 различных специальностей.

Например, недавно рано утром в воскресенье мужчина 52 лет выходит на видеосвязь: «Доктор. У меня второй день очень сильно, и все сильнее болит голова. Раньше так сильно никогда не было. Когда встаю, тошнит. Принял таблетку. 400 миллиграммов препарата такого-то— не помогло. Мне нужно скорее в больницу или можно спокойно записаться на прием к семейному?» И вот тут мы начинаем наше общение, которое должно привести человека к правильному алгоритму поведения.

Бывает, когда надо дать совет молодой мамочке, которая испугалась за своего первенца, у которого режутся зубки и ночью случился болевой кризис… Сотни, миллионы разных вопросов, которые возникают «вдруг» и в самое неподходящее время. Приходилось лечить туристов, отравившихся морепродуктами в стране с жарким климатом, -- чего только не бывает в наших телесеансах...

Телемедицина – это экономия времени, сил и это -- очень комфортно. Сами знаете, для многих людей визит к врачу — это еще и психологический вызов, для этого нужно морально собраться, тогда как связаться с врачом по видео- или аудиосвязи — гораздо проще. Все это не только повышает удобство для пациента, но и способствует более раннему выявлению заболевания и началу лечения, что критически важно для его успешности.

Для жителей небольших населенных пунктов возможность онлайн консультации с врачом существенно повышает шансы на получение профессиональной помощи нужного врача даже редкой специализации. Многие наши пациенты особенно ценят возможность показать доктору результаты анализов в спокойной обстановке, без спешки задать все волнующие вопросы.

Телемедицина не заменяет в широком смысле очное общение с докторами, но очень помогает делу здравоохранения в целом. И иметь практически в кармане такую ценную услугу – дальновидно.

Как получить возможность отдаленной консультации врача?