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Мы являемся единственной страной-кандидатом: Пилдегович обещает Латвии место в Совете Безопасности ООН

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 15:43

Новости Латвии 0 комментариев

Черногория отказалась от претензий на место в Совете Безопасности (СБ) ООН, в связи с чем Латвия осталась единственным кандидатом от группы восточноевропейских стран и может с уверенностью смотреть на возможность быть избранной непостоянным членом СБ, заявил в интервью газете Diena руководитель секретариата МИД по вопросам избрания Латвии в Совбез ООН Андрей Пилдегович, пишет rus.tvnet.lv.

Дипломат напомнил, что Латвия выдвинула свою кандидатуру в 2011 году и стала конкурентом Черногории, которая подала заявку на два с половиной года раньше. Ситуация сложилась таким образом, что в последних числах января этого года Черногория решила снять свою кандидатуру и сосредоточиться на вступлении в Евросоюз.

В свете такого развития событий Латвия рассчитывает на широкую поддержку при голосовании в ООН. "Сейчас мы уже в основном сконцентрированы не только на последних метрах перед голосованием, но и на подготовке к практической работе в СБ ООН", - добавил Пилдегович.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли еще какие-либо негативные сценарии голосования, дипломат сказал, что исторически сложилось так, что если есть несколько кандидатов, то голосование проходит до тех пор, пока не будет выбрана одна страна. Во времена холодной войны бывали случаи, когда голосование проходило в несколько десятков раундов.

"На данный момент мы являемся единственной страной-кандидатом, поэтому мы так уверены в этих выборах. Теоретически существует возможность для стран выставить свою кандидатуру даже в день выборов, теоретически страна все еще может выставить свою кандидатуру. Но на практике таких случаев позднего выдвижения при таких обстоятельствах не было, по крайней мере, я о них не знаю", - сказал представитель Латвии.

Латвия заявила свою кандидатуру для избрания в 2025 году непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2026-2027 годы. Членами ООН являются 193 страны, и для избрания Латвии необходимо набрать не менее двух третей, или 129 голосов. При этом право голоса сейчас будет иметь 191 страна из 193.

"Конечно, не гарантировано, что все страны придут, но мы рассчитываем на избрание, и моя цель - чтобы Латвия получила широкий мандат, я бы даже сказал, квалифицированное большинство", - сказал Пилдегович, отметив, что Латвия не рассчитывает на поддержку страны-агрессора в голосовании и не лоббирует избрание России, Беларуси, Северной Кореи или союзников России.

Отвечая на вопрос о том, чувствуется ли противодействие избранию Латвии в СБ ООН, дипломат признал, что оно есть: "Традиционно противодействие, дезинформация, примеры клеветы исходят от России".

"Видны попытки России исказить понимание норм международного права, сути Устава ООН, и особенно в последние три года после российского вторжения в Украину. (...) Мы, конечно, не являемся удобным, комфортным партнером для России в СБ ООН - мы довольно много оппонируем, и вполне понятно, что для нас сейчас, в нынешних условиях, одна из важнейших причин, почему мы хотим быть в СБ ООН, связана с российской агрессией в Украине, с тем, что мы считаем, что результаты этой агрессии окажут большое влияние на будущее всей ООН", - сообщил он.

"Мы увидим, как будут меняться международные принципы, международное право, и в этом отношении у нас есть принципиальные разногласия с Россией. Другими словами, даже если России удается наложить вето на голосование в СБ ООН или добиться желаемого смягчения формулировок, сам факт того, что в СБ ООН есть государства, инициирующие обсуждение этих формулировок, неприятен для России", - сказал Пилдегович.
Дипломат отметил, что хотя реальная работа в СБ начнется только в январе следующего года, теневое сопровождение стартует уже с 1 октября этого года, а документы СБ ООН Латвия начнет получать с 1 августа.

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