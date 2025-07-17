Мы потеряем главные источники инвестиций: Ушаков предупреждает о невыгодности нового бюджета ЕС для Латвии

Проект многолетнего финансового плана был представлен Европейской комиссией (ЕК) на заседании бюджетного комитета в среду.

Ушаков, член бюджетного комитета Европарламента и докладчик группы «Социалисты и демократы» по ежегодному бюджету ЕС, считает, что средства будут направлены на погашение кредитов, взятых во время предыдущего кризиса COVID-19, что приведет к ущемлению интересов регионов и фермеров.

«Мы видим, что бюджет будет меньше, и поэтому на выравнивание уровня жизни или поддержку сельских территорий в Латвии останется значительно меньше средств», — отметил Ушаков.

По его мнению, предложенная новая модель управления европейскими фондами фактически полностью передает контроль от местных самоуправлений и регионов центральным правительствам.

«Это двойной удар: денег становится меньше, и одновременно у регионов отнимают право голоса в вопросах их расходования», — заявил Ушаков, подчеркнув, что такое ослабление регионов недопустимо.

Он также указал, что, несмотря на заявления об укреплении сельского хозяйства, расчеты показывают возможное сокращение бюджета Общей сельскохозяйственной политики почти на 30%. По словам Ушакова, для Латвии, где сельское хозяйство и развитие сельских территорий имеют жизненно важное значение, это означает значительную потерю поддержки.

Кроме того, заявленный потолок расходов в размере 1,26% от национального дохода вводит в заблуждение, поскольку значительная часть (0,11%) будет направлена на погашение долга фонда NextGenerationEU, утверждает Ушаков. Он пояснил, что это означает фактическое сокращение средств, доступных для политики сплочения и Общей сельскохозяйственной политики — двух основных источников инвестиций для Латвии.

Ранее сообщалось, что в предложенном в среду бюджете ЕК планирует уделить больше внимания расходам, связанным с обороной и конкурентоспособностью, а также найти новые источники доходов и изменить существующие критерии распределения средств.

Средства на оборону должны вырасти в пять раз, достигнув 131 миллиарда евро.

Проект бюджета предусматривает создание фонда конкурентоспособности объемом 451 миллиард евро для поддержки инвестиций ЕС в чистые технологии, цифровую экономику, оборону, продовольственную безопасность и инновации.

До 100 миллиардов евро планируется выделить на поддержку Украины.

Предложенный ЕК проект бюджета еще будет обсуждаться и корректироваться в Европейском парламенте, а также согласовываться с государствами-членами.

Ожидается, что переговоры по этому вопросу будут долгими и сложными.

Также сообщалось, что в среду правительство Германии отклонило предложенный ЕК проект бюджета ЕС на 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 год, указав, что он слишком велик.