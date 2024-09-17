Мы не можем себе позволить терять детей таким образом: Абу Мери созвал заседание Государственного совета по иммунизации

Точная дата и время заседания пока не названы, но будут сообщены в течение дня.

Умерший в больнице четырехлетний мальчик не был привит от дифтерии.

Государственный совет по иммунизации возглавляет руководитель центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы, профессор Рижского университета им. Страдиньша Даце Завадска. В состав совета входят инфекционисты больниц, эксперты по общественному здоровью, представители Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний и других учреждений.

"Недопустимо, что в эпоху современной медицины мы теряем детей из-за болезни, от которой медицина давно создала эффективную защиту. Мы не можем себе позволить терять детей таким образом", - сказал министр.

Хотя охват вакцинацией от дифтерии в Латвии сравнительно хороший, в сентябре было выявлено четыре взаимосвязанных случая дифтерии, а за полгода - несколько сотен случаев коклюша.

За государственные средства детям обеспечивается вакцинация от 14 инфекционных заболеваний, а взрослым - каждые 10 лет от дифтерии и столбняка.