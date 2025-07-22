Мы денег ни с кого не берем: глава Bezvests.lv предупреждает о мошенниках

За последнее время было зафиксировано около пяти случаев, когда некие люди требовали деньги за поиск пропавших.

«Последний случай был такой. Нам позвонил человек, который искал своего пропавшего в лесу родственника. Он был возмущен: “Да у вас просто совести нет! Приехали ваши кинологи, немного поискали, а когда у вас закончились деньги, прекратили поиски. В 12 часов ночи оставили семью в лесу и уехали!» Я ему объяснил: во-первых, у нас нет кинологов в Вентспилсе, во-вторых, мы никогда не берем денег за поиски людей. На мою просьбу пообщаться поближе и выяснить, что это были за люди, этот человек ответил отказом — он не захотел скандала», — рассказывает Фаминский.

Подобные случаи — это серьезный удар по репутации организации Bezvests.lv, которая за все 15 лет своего существования никогда не брала деньги за свою помощь. Сейчас в Латвии существует несколько разных поисковых групп, но, поскольку Bezvests.lv — самая известная и популярная, то люди часто автоматически считают, что все поисковики — из этой организации.

«Когда пропадает человек, его близкие обычно пишут пост в социальных сетях. И сразу появляются какие-то комментаторы, которые советуют обратиться в ту или иную группу — мол, мне там помогли. Человек в своем несчастье начинает писать всем подряд. Он готов принять любую помощь, хватается за любую соломинку. И на него выходит человек, который представляется волонтером, и предлагает заняться поисками за деньги» — описывает Фаминский типичную схему действий псевдоволонтеров.

Глава Bezvests.lv объясняет, чем отличается настоящий волонтер из его организации от доморощенного.

«Во-первых, мы за свою помощь не берем денег. Никаких и никогда — это наш принцип.

В моем понимании волонтёрская деятельность — это безвозмездная помощь людям. Во-вторых, у нас у всех есть или жетоны, или удостоверения личности, есть фирменные жилетки с именами. Так что, если на вас вышли волонтеры, спросите, из какой они организации, не стесняйтесь попросить у них документы — ведь от компетенции этих людей часто зависит исход всего мероприятия. Если человек начнет давать какие-то глупые советы или пошлет поисковиков в непонятном направлении, то много времени будет потрачено попусту».

Александр Фаминский рассказал о мобильном приложении Bezvests.lv, которое можно установить, например, своим близким в возрасте.

В нём есть кнопка SOS, нажав на которую, заблудившийся человек отправляет оповещение и своим родным, и организации Bezvests.lv.

«Там есть такие важные, как я считаю, моменты, как локация, состояние батарейки, фотография этого человека, который пропал», — отметил Фаминский.