«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

«Перейдены красные линии, мы больше не потерпим. Нас — несколько тысяч, с этой силой придётся считаться», — с такими словами журналистов «360 Ziņas» встречают в Нитауре. Местные жители настроены против строительства около 30 ветряных турбин, утверждая, что это нанесёт вред окружающей среде и здоровью людей.

Каспарс Бокта, член правления общества «Drosme darīt», объясняет: «Нарушены около 24 законов на уровне Латвии, не соблюдены директивы ЕС. Это явно игнорируется и продвигается на государственном уровне».

Жители собрали более 400 подписей и направили письма в ответственные учреждения, в том числе Президенту Латвии. Они подчёркивают, что борются не только за свой край, но и за всю Латвию. Жительница Скуйене Иева Гундаре говорит: «Пытаемся придумать, что ещё сделать, чтобы это не случилось у нас».

Общество также готовит иск в Конституционный суд и обращение в Европейскую комиссию. В самоуправлении признают, что понимают обеспокоенность жителей, но их руки связаны, поскольку последнее слово остаётся за министерствами. Заместитель председателя Цесисской краевой думы Инесе Суйя-Маркова поясняет: «Ни одно самоуправление не может полностью запретить что-то на своей территории. Как и в других отраслях предпринимательства, мы не можем наложить вето».

Тем временем в Министерстве климата и энергетики (KEM) подчеркивают, что будут учитывать мнения всех сторон, ответив на вопросы «360 Ziņas» письменно: «KEM продолжает работу над усовершенствованием регулирования, касающегося процесса оценки воздействия на окружающую среду. В рамках этого процесса особое внимание уделяется самоуправлениям, участию общества, а также благополучию людей и окружающей среды».

Пока жители полны решимости продолжать борьбу, в министерствах указывают, что ветроэнергия является альтернативой производству электроэнергии из газа — невозобновляемого ресурса, к тому же это снижает риск зависимости от России.

Активисты признают, что не выступают против возобновляемой энергии как таковой, а за упорядоченную систему. Все исследования и ответы на письма опубликованы на сайте общества «Drosme darīt».