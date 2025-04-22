Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Редакция PRESS 22 апреля, 2025 20:50

Важно 0 комментариев

LETA

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

«Перейдены красные линии, мы больше не потерпим. Нас — несколько тысяч, с этой силой придётся считаться», — с такими словами журналистов «360 Ziņas» встречают в Нитауре. Местные жители настроены против строительства около 30 ветряных турбин, утверждая, что это нанесёт вред окружающей среде и здоровью людей.

Каспарс Бокта, член правления общества «Drosme darīt», объясняет: «Нарушены около 24 законов на уровне Латвии, не соблюдены директивы ЕС. Это явно игнорируется и продвигается на государственном уровне».

Жители собрали более 400 подписей и направили письма в ответственные учреждения, в том числе Президенту Латвии. Они подчёркивают, что борются не только за свой край, но и за всю Латвию. Жительница Скуйене Иева Гундаре говорит: «Пытаемся придумать, что ещё сделать, чтобы это не случилось у нас».

Общество также готовит иск в Конституционный суд и обращение в Европейскую комиссию. В самоуправлении признают, что понимают обеспокоенность жителей, но их руки связаны, поскольку последнее слово остаётся за министерствами. Заместитель председателя Цесисской краевой думы Инесе Суйя-Маркова поясняет: «Ни одно самоуправление не может полностью запретить что-то на своей территории. Как и в других отраслях предпринимательства, мы не можем наложить вето».

Тем временем в Министерстве климата и энергетики (KEM) подчеркивают, что будут учитывать мнения всех сторон, ответив на вопросы «360 Ziņas» письменно: «KEM продолжает работу над усовершенствованием регулирования, касающегося процесса оценки воздействия на окружающую среду. В рамках этого процесса особое внимание уделяется самоуправлениям, участию общества, а также благополучию людей и окружающей среды».

Пока жители полны решимости продолжать борьбу, в министерствах указывают, что ветроэнергия является альтернативой производству электроэнергии из газа — невозобновляемого ресурса, к тому же это снижает риск зависимости от России.

Активисты признают, что не выступают против возобновляемой энергии как таковой, а за упорядоченную систему. Все исследования и ответы на письма опубликованы на сайте общества «Drosme darīt».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 51 реакций
Комментарии (0) 51 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать