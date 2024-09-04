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Музей обвинили в использовании символики Российской империи: директор вынуждена защищаться

© LETA 4 сентября, 2024 07:43

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По оценке депутата горсобрания Тарту Лооне Отс («Отечество»), Нарвский музей использует в рекламе своей выставки российский символ, но директор музея Мария Сморжевских-Смирнова опровергает это утверждение и настаивает, что использованный символ, напротив, высмеивает империи и что музей выступает за защиту эстонских ценностей, пишет Rus.Postimees.

В понедельник Лооне Отс написала на своей странице в Facebook, что рекламный материал Нарвского музея, который она увидела в Таллинне, серьезно ее обеспокоил.

«Картинка приглашает нас в Нарвский музей. Но у меня визуальное решение вызывает глубокое сомнение. А именно, на щите летающего человека, предположительно архангела Михаила, находится двуглавый орел с российского герба. Этот выбор не может быть случайным. Музей словно показывает, что небесный полководец сражается на стороне государства-агрессора», - считает депутат.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова объяснила Postimees, что Лооне Отс неправильно поняла суть дела и послание символа прямо противоположное. В то же время директор рада, что люди замечают деятельность музея.

«Однако мы имеем дело все-таки с пародией, и имперский орел заменен двуглавой ласточкой без символов. Таким образом, автор идеи попытался высмеять империи, использовавшие двуглавого орла, такие как Римская империя, Священная Римская империя, Византийская империя, Российская империя, и их стремление к завоеваниям. Важно отметить, что этот золотой рыцарь расположен таким образом, что он занимает оборонительную позицию против России», - пояснила директор музея.

По ее словам, коллектив музея разработал несколько визуальных образов, среди которых была выбрана узнаваемая башня Длинного Германа, соседствующая с золотокрылым рыцарем.

«Этот великолепный рыцарь с 2020 года украшает одно помещение колодезной башни и является одним из самых привлекательных экспонатов музейной экспозиции», - сказала Мария Сморжевских-Смирнова, признав при этом, что в случае Ида-Вирумаа и особенно Нарвы трудно различить детали, потому что общая картина сильно отличается от той, которую можно увидеть в других местах Эстонии.

Она подчеркивает, что Нарвский музей подобен рыцарю, защищающему Эстонское государство и его ценности, и не стоит видеть призраков там, где их нет.

«К сожалению, эта позиция до сих пор не находит поддержки среди многих жителей Нарвы, которые публично оскорбляют музей в социальных сетях и отправляют лично мне оскорбительные сообщения. К сожалению, многие местные политики это одобряют», - посетовала директор.

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