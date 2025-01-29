Можно ли повысить рождаемость в Латвии деньгами? — Скорее наоборот!

Но посмотрим, как с воспроизводством в странах, где пособия больше. Чемпионом Европы по детским пособиям считается Германия. Государство платит там 194 евро в месяц за первого и второго ребенка, 200 евро за третьего ребенка и 225 евро за четвертого. Суммы выдаются независимо от дохода семьи, как в некоторых других странах, единственным условием является постоянное место жительства родителя в Германии.

Получается, что детские пособия в Германии в разы больше латвийских. Какой же коэффициент рождаемости в ФРГ? Наверное, 3 или 5? Нет, он меньше, чем в Латвии – 1,46 (данные того же Всемирного банка).

В Ирландии платят 140 евро в месяц на ребенка. Рождаемость – 1,7. В Дании в зависимости от возраста ребенка платят от 605 евро в квартал до 377 евро в квартал. Рождаемость – 1,55. Во Франции за одного ребенка не платят вообще ничего. За двух положено 120 евро, за трех – 280 евро, за четырех – 430 евро. Рождаемость во Франции одна из самых высоких в Европе – 1,79.

Не в деньгах счастье

Бытует также мнение, что люди не заводят детей из-за нестабильной ситуации в стране. Дескать, нет уверенности в завтрашнем дне, какие тут дети! Но тогда получается, что в Германии еще меньше уверенности в счастливом будущем, чем в Латвии. Какие еще страны "не уверены"? Список интересен. Это Лихтенштейн (1,46 ребенка на женщину), Португалия (1,43), Греция (1,43), Австрия (1,41), Норвегия (1,41), Эстония (1,41), Швейцария (1,39), Канада (1,33), Финляндия (1,32), Люксембург (1,31), Литва (1,27), Польша (1,26), Япония (1,26), Италия (1,24), Испания (1,16), Мальта (1,15).

А где же тогда самая большая рождаемость? Нигер (6,75 ребенка на женщину), Чад (6,21), Сомали (6,2), Конго (6,11), Мали (5,87), Ангола (5,21) и ряд других, столь же богатых стран. В списке 40 самых успешных с точки зрения воспроизводства населения стран находятся государства все сплошь из Африки, за исключением Афганистана. Это государство тоже известно на весь мир своими высокими стандартами благополучия.