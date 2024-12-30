Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

Может ли дядя потребовать долю из полученного племянником наследства

Редакция PRESS 30 декабря, 2024 13:32

Юридическая консультация 0 комментариев

"Если моя мама оставит по завещанию все свое имущество, а это четырехкомнатная квартира, моему сыну (ему 22 года), то может ли мой брат требовать себе часть или всю квартиру? Сейчас брат не против, чтобы квартира досталась моему сыну, но что, если он потом передумает? Отец умер уже давно, и мы с братом – единственные мамины наследники".

Как мы уже писали ранее, завещатель на случай своей смерти может свободно распорядиться всем своим имуществом с тем ограничением, что его наследникам, имеющим право на неотъемлемую часть наследства (неотклоняемые наследники), должны быть оставлены их обязательные доли. Это условие оговаривает статья 422 Гражданского закона (далее – закон). Обязательная доля составляет половину стоимости той наследственной доли, которую неотклоняемый наследник унаследовал бы по закону.

Неотклоняемый наследник

Согласно положениям закона, неотклоняемыми наследниками являются переживший супруг и нисходящие родственники, а при отсутствии нисходящих родственников, переживших наследодателя, - супруг и восходящие родственники ближайшей степени. Однако неотклоняемые наследники обладают только правом требования выделения полагающейся им обязательной доли деньгами. Кроме того, неотклоняемые наследники обязаны заявить о своем праве на обязательную долю до установленного нотариусом срока, указанного в приглашении к наследованию (данное приглашение в газете Latvijas VEstnesis публикует нотариус, начиная дело о наследовании). Если до истечения этого срока неотклоняемые наследники не заявили о своем праве, то признается, что они от этого права отказались.

Таким образом, в вашем случае неотклоняемыми наследниками являетесь вы с братом, и в случае наследования по закону (при отсутствии завещания и договора наследования) каждый из вас имеет право на половину маминого имущества. Если ваша мама завещает все свое имущество своему внуку, вы с братом, как неотклоняемые наследники, будете иметь право на четверть стоимости ее имущества, то есть, на 1/4 часть стоимости квартиры. И если, например, ваш брат своевременно заявит нотариусу о своем праве на неотклоняемую долю, то ваш сын обязан будет выплатить вашему брату 1/4 часть стоимости квартиры деньгами.

Договор наследования

Распоряжаясь своим имуществом на случай смерти, наследодатель может не только составить завещание в чью-то пользу, но и заключить договор наследования с будущим наследником. Если при составлении завещания упомянутые в нем наследники не должны заранее выразить свое согласие или отказ в получении отписанного им в завещании имущества, то в случае договора наследования, который заключается при жизни наследодателя, наследник заранее выражает свое согласие принять указанное в договоре наследство. Однако в договоре может быть также оговорено право наследника впоследствии отказаться от наследства.

Договор наследования и обязательные доли

При составлении договора наследования право неотклоняемого наследника на его обязательную долю тоже должно быть учтено. Однако неотклоняемый наследник может непосредственно сам или участвуя в подписании наследственного договора отказаться от своего права.

Следовательно, ваша мама может заключить с вашим сыном наследственный договор, в текст которого будет включен пункт об отказе вашего брата от полагающейся ему обязательной доли, и брат также подпишет этот договор. Или он может отдельно нотариально оформить свой отказ от полагающейся ему обязательной доли наследства. Но если эти условия не будут соблюдены, то ваш брат будет иметь право потребовать причитающуюся ему обязательную долю.

Наследственный договор заключается в нотариальном порядке. А если в договоре речь идет о недвижимом имуществе, то для того, чтобы договор имел силу в отношении третьих лиц, его необходимо зарегистрировать в Земельной книге.

Вам необходимо обратиться к юристу, адвокату или нотариусу за более подробной консультацией.

Если на иждивении работника находятся четверо детей, обязан ли он запрашивать справку с предыдущего места работы об использовании дополнительного оплачиваемого отпуска

Полгода назад я устроился на новую работу. Сейчас хочу взять оплачиваемый отпуск и присоединить к нему дополнительный отпуск, который дают многодетным родителям (у меня их четверо, записаны в моей налоговой как иждивенцы), чтобы присоединить его к праздничным дням и поехать всей семьей в поездку. Но директор требует предоставить справку с предыдущей работы о том, что в 2024 году я еще не использовал там дополнительный отпуск на детей. А как ее предоставить, если фирма, где я работал, уже закрылась?

Статья 151 закона «О труде» (далее – закон) устанавливает, что ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск предоставляется в том числе:

1) работнику, имеющему на попечении трех и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, - три рабочих дня;

2) работнику, имеющему на попечении менее трех детей в возрасте до 14 лет, - не менее одного рабочего дня;

3) работникам, работа которых связана с особым риском, — не менее трех рабочих дней.

В коллективном трудовом договоре или в трудовом договоре могут быть установлены другие случаи, когда работнику предоставляется дополнительный отпуск (работа в ночное время, посменная или длительная работа и т. п.).

Дополнительный отпуск за текущий год предоставляется и используется до ежегодного оплачиваемого отпуска следующего года. Дополнительный отпуск переносится или продлевается в случае временной нетрудоспособности работника.

В законе не указано, что работодатель имеет право требовать с работника справку с предыдущего места работы об использовании или неиспользовании дополнительного отпуска, и не обязывает работника предоставлять такую справку новому работодателю. Для получения дополнительного отпуска вам достаточно подать работодателю соответствующее заявление и предоставить документ, подтверждающий возраст ваших детей (например свидетельства о рождении).

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дело ушло в суд: отец и мачеха 10 лет измывались над дочерью, это могло повлиять на ее психику

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Синоптики обещают, что в январе в Латвию вернутся снег и мороз

Выбор редакции 14:03

Выбор редакции 0 комментариев

Накануне Нового года погоду в Латвии будет определять циклон, который принесет порывистый ветер и осадки - как дождь, так и снег, а после праздника ожидается возвращение мороза и снега, согласно последнему прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Накануне Нового года погоду в Латвии будет определять циклон, который принесет порывистый ветер и осадки - как дождь, так и снег, а после праздника ожидается возвращение мороза и снега, согласно последнему прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

В Риге и Колке побит рекорд тепла для 30 декабря

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

 В понедельник к 11.00 на двух метеостанциях - в Риге и Колке - был исправлен рекорд тепла предпоследнего дня года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

 В понедельник к 11.00 на двух метеостанциях - в Риге и Колке - был исправлен рекорд тепла предпоследнего дня года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать
Загрузка

Кремль прокомментировал сообщения об «исторической встрече» 30 декабря

Мир 13:45

Мир 0 комментариев

«Международных контактов по мирному урегулированию на 30 декабря в графике президента нет. Предпосылок для завершения конфликта в Кремле пока тоже не видят», — сообщает телеграм-канал журналистов кремлевского пула «РИА Новости».

«Международных контактов по мирному урегулированию на 30 декабря в графике президента нет. Предпосылок для завершения конфликта в Кремле пока тоже не видят», — сообщает телеграм-канал журналистов кремлевского пула «РИА Новости».

Читать

«Красный петух» атакует: будьте осторожны с огнем в новогоднюю ночь

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Традиционно каждый год в конце декабря Государственная пожарная и спасательная служба (ГПСС) предупреждает жителей Латвии о том, что в новогоднюю ночь надо особо тщательно соблюдать правила безопасности в обращении с открытым огнем и фейерверками. Свечи на венках адвента и новогодних елках являются традиционным атрибутом праздника, равно как и праздничные фейерверки. Правда, как и в прошлом году, Полиция самоуправления будет бдительно следить, чтобы никто не запускал салюты в 23.00 по московскому времени, прославляя тем самым российскую агрессию на Украине. Но новогоднюю полночь отметить фейерверком не возбраняется. Но здесь надо все сделать правильно...

Традиционно каждый год в конце декабря Государственная пожарная и спасательная служба (ГПСС) предупреждает жителей Латвии о том, что в новогоднюю ночь надо особо тщательно соблюдать правила безопасности в обращении с открытым огнем и фейерверками. Свечи на венках адвента и новогодних елках являются традиционным атрибутом праздника, равно как и праздничные фейерверки. Правда, как и в прошлом году, Полиция самоуправления будет бдительно следить, чтобы никто не запускал салюты в 23.00 по московскому времени, прославляя тем самым российскую агрессию на Украине. Но новогоднюю полночь отметить фейерверком не возбраняется. Но здесь надо все сделать правильно...

Читать

Как узаконить брак, заключенный в США

Юридическая консультация 13:29

Юридическая консультация 0 комментариев

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде.

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде.

Читать