Может ли дядя потребовать долю из полученного племянником наследства

Как мы уже писали ранее, завещатель на случай своей смерти может свободно распорядиться всем своим имуществом с тем ограничением, что его наследникам, имеющим право на неотъемлемую часть наследства (неотклоняемые наследники), должны быть оставлены их обязательные доли. Это условие оговаривает статья 422 Гражданского закона (далее – закон). Обязательная доля составляет половину стоимости той наследственной доли, которую неотклоняемый наследник унаследовал бы по закону.

Неотклоняемый наследник

Согласно положениям закона, неотклоняемыми наследниками являются переживший супруг и нисходящие родственники, а при отсутствии нисходящих родственников, переживших наследодателя, - супруг и восходящие родственники ближайшей степени. Однако неотклоняемые наследники обладают только правом требования выделения полагающейся им обязательной доли деньгами. Кроме того, неотклоняемые наследники обязаны заявить о своем праве на обязательную долю до установленного нотариусом срока, указанного в приглашении к наследованию (данное приглашение в газете Latvijas VEstnesis публикует нотариус, начиная дело о наследовании). Если до истечения этого срока неотклоняемые наследники не заявили о своем праве, то признается, что они от этого права отказались.

Таким образом, в вашем случае неотклоняемыми наследниками являетесь вы с братом, и в случае наследования по закону (при отсутствии завещания и договора наследования) каждый из вас имеет право на половину маминого имущества. Если ваша мама завещает все свое имущество своему внуку, вы с братом, как неотклоняемые наследники, будете иметь право на четверть стоимости ее имущества, то есть, на 1/4 часть стоимости квартиры. И если, например, ваш брат своевременно заявит нотариусу о своем праве на неотклоняемую долю, то ваш сын обязан будет выплатить вашему брату 1/4 часть стоимости квартиры деньгами.

Договор наследования

Распоряжаясь своим имуществом на случай смерти, наследодатель может не только составить завещание в чью-то пользу, но и заключить договор наследования с будущим наследником. Если при составлении завещания упомянутые в нем наследники не должны заранее выразить свое согласие или отказ в получении отписанного им в завещании имущества, то в случае договора наследования, который заключается при жизни наследодателя, наследник заранее выражает свое согласие принять указанное в договоре наследство. Однако в договоре может быть также оговорено право наследника впоследствии отказаться от наследства.

Договор наследования и обязательные доли

При составлении договора наследования право неотклоняемого наследника на его обязательную долю тоже должно быть учтено. Однако неотклоняемый наследник может непосредственно сам или участвуя в подписании наследственного договора отказаться от своего права.

Следовательно, ваша мама может заключить с вашим сыном наследственный договор, в текст которого будет включен пункт об отказе вашего брата от полагающейся ему обязательной доли, и брат также подпишет этот договор. Или он может отдельно нотариально оформить свой отказ от полагающейся ему обязательной доли наследства. Но если эти условия не будут соблюдены, то ваш брат будет иметь право потребовать причитающуюся ему обязательную долю.

Наследственный договор заключается в нотариальном порядке. А если в договоре речь идет о недвижимом имуществе, то для того, чтобы договор имел силу в отношении третьих лиц, его необходимо зарегистрировать в Земельной книге.

Вам необходимо обратиться к юристу, адвокату или нотариусу за более подробной консультацией.

Если на иждивении работника находятся четверо детей, обязан ли он запрашивать справку с предыдущего места работы об использовании дополнительного оплачиваемого отпуска

Полгода назад я устроился на новую работу. Сейчас хочу взять оплачиваемый отпуск и присоединить к нему дополнительный отпуск, который дают многодетным родителям (у меня их четверо, записаны в моей налоговой как иждивенцы), чтобы присоединить его к праздничным дням и поехать всей семьей в поездку. Но директор требует предоставить справку с предыдущей работы о том, что в 2024 году я еще не использовал там дополнительный отпуск на детей. А как ее предоставить, если фирма, где я работал, уже закрылась?

Статья 151 закона «О труде» (далее – закон) устанавливает, что ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск предоставляется в том числе:

1) работнику, имеющему на попечении трех и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, - три рабочих дня;

2) работнику, имеющему на попечении менее трех детей в возрасте до 14 лет, - не менее одного рабочего дня;

3) работникам, работа которых связана с особым риском, — не менее трех рабочих дней.

В коллективном трудовом договоре или в трудовом договоре могут быть установлены другие случаи, когда работнику предоставляется дополнительный отпуск (работа в ночное время, посменная или длительная работа и т. п.).

Дополнительный отпуск за текущий год предоставляется и используется до ежегодного оплачиваемого отпуска следующего года. Дополнительный отпуск переносится или продлевается в случае временной нетрудоспособности работника.

В законе не указано, что работодатель имеет право требовать с работника справку с предыдущего места работы об использовании или неиспользовании дополнительного отпуска, и не обязывает работника предоставлять такую справку новому работодателю. Для получения дополнительного отпуска вам достаточно подать работодателю соответствующее заявление и предоставить документ, подтверждающий возраст ваших детей (например свидетельства о рождении).