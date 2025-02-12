Москва опять задерживает деньги для своих пенсионеров в Латвии: виноваты США

В сообщении посольства РФ говорится: российская сторона направила предназначающиеся проживающим в Латвии военным пенсионерам денежные средства, однако в связи с внесением Минфином США в санкционные списки российского банка, ранее осуществлявшего упомянутые переводы, данная транзакция не получила одобрение.

Напомним, что в ноябре минувшего года под санкции Минфина США попал российский Газпромбанк – через него шли основные расчеты со странами ЕС и НАТО.

В посольстве РФ говорят, что деньги есть – «все необходимые средства для выплаты пенсий у российской стороны имеются и готовы к перечислению в Латвию».

Но пенсионерам от этого не легче — они сидят без пенсий.

Долго еще ждать положенных денег? «В настоящее время изыскиваем возможности оперативного решения сложившейся ситуации и скорейшего доведения денежных средств до держателей российских военных пенсий», – несколько туманно сообщили в посольстве РФ.

Отметим, что упомянутые пенсии обычно перечисляются из России в латвийское Госагентство социального страхования (ГАСС), а затем распределяются между пенсионерами, проживающими в ЛР.

Договор, регулирующий выплату этих пенсий, действует с 19 января 2011 года. Российские пенсии выплачиваются ежеквартально.

Всего в Латвии насчитывается около 10 тысяч человек, получающих пенсию из РФ через ГАСС. При этом неизвестно, сколько человек получают российские пенсии напрямую из Российского фонда пенсионного и социального страхования.

По данным ГАСС, больше всего получателей российских пенсий около года назад было в Риге - 48%, еще 13% - в Даугавпилсе и 9% - в Лиепае.

В конце 2023 года уже имели место задержки с выплатами пенсиями. Тогдашний глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш даже вызывал на ковер Временного поверенного в делах России с просьбой дать разъяснения по поводу задержки Россией выплаты пенсий своим гражданам в Латвии.

Тогда же Латвия обещала помочь военным пенсионерам: Министерство благосостояния рекомендовало им обратиться за помощью в социальные службы своего муниципалитета.