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Мошенники выманили у двух пенсионерок в Лиепае и Елгаве десятки тысяч евро

la.lv 12 января, 2025 09:47

ЧП и криминал 0 комментариев

В Госполицию поступила информация о том, что в Лиепае и Елгаве обманули двух пожилых женщин. Мошенники связались с ними по телефону, солгали, что их дочь и внучка попали в ДТП и выманили у обеих женщин 47 тысяч евро, о чем портал LA.LV информировала старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Мадара Шершнёва.

8 января, в среду, в Южнокурземский участок Курземского регионального управления Госполиции поступила информация от лиепайчанки, которую мошенники облапошили, заявив, будто ее внучка устроила аварию за границей. Позвонившая мошенница выдавала себя за эту самую внучку, сказав, что попала в ДТП и что бабушке сейчас позвонит полиция и все расскажет. Следующий звонок был уже от мужчины, выдававшего себя за сотрудника полиции и сказавшего, что нужно 30 тысяч евро. Во время разговора мужчина несколько раз повторял "оставайтесь на телефоне, никому не звоните" и поторапливал женщину.

Она отдала накопленные 10 тысяч евро присланному мошенниками курьеру - так называемому "денежному мулу". Сотрудники полиции в связи со случившимся начали уголовный процесс, ведется следствие.

В тот же самый день заявление в Южноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции подала елгавчанка, которую мошенники сумели убедить, что аварию устроила ее дочь и нужны деньги, чтобы выпутаться из этой ситуации. Женщина поверила и вручила курьеру 37 тысяч евро. Госполицией также начат уголовный процесс.

Стражи закона напоминают: полиция и сотрудники других госучреждений никогда не звонят, чтобы получить наличные деньги, банковские карты или данные банковских счетов! Такие телефонные разговоры нужно немедленно прекращать! Если одолевают сомнения, а вдруг и правда звонили из органов, то нужно позвонить по номеру телефона, указанному на официальном сайте соответствующего учреждения, чтобы в этом убедиться.

Госполиция также предупреждает: не откликайтесь на сомнительные предложения работы от нераспознанных работодателей, особенно связанных с получением и передачей посылок. Полиция активно работает в этой области, задерживая "денежных мулов".

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