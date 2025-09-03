Мобильные приложения заменят школу? Почему не волнуются учителя

По словам профессора, мобильные приложения особенно удобны для точных наук, где есть один правильный ответ, например, в математике. Но в гуманитарных и социальных дисциплинах ключевой остаётся роль преподавателя, так как содержание можно подать разными словами и смыслы часто зависят от обсуждения.

У приложений есть серьёзные плюсы. Это доступность и равные возможности для всех, особенно во время кризисов, например пандемии. Материалы легко обновлять, а формат часто вовлекает и мотивирует. Приложения позволяют дополнить традиционное обучение: пройтись по музею онлайн, найти единомышленников, приблизить картину и изучить её детали.

Однако минусов не меньше. Хорошие баллы в приложении не гарантируют знаний — это может быть лишь случайное попадание. Отсутствие обратной связи делает обучение поверхностным. «Результаты без объяснения ошибок дают иллюзию прогресса», подчеркнула Даниэла. Кроме того, многие сервисы страдают бюрократическими или техническими барьерами: ошибки в интерфейсе, неудобная навигация, отсутствие поддержки пользователей.

Выбирая приложение, важно смотреть, для кого оно создано и как структурирован материал. «Если даже нет кнопки “назад” — это тревожный сигнал», сказала профессор. Надёжные сервисы всегда предлагают пробную версию и обратную связь с разработчиками.

Игровые элементы, вроде очков или напоминаний, помогают втянуться, но быстро приедаются. «Мотивация — как мышца: её нужно тренировать, а не заменять значками в приложении», подчеркнула Даниэла.

Среди популярных приложений среди латвийских предподавателей: Duolingo (языки), Brilliant (STEM), Mimo и SoloLearn (программирование), Quizlet и Brainscape (карточки), Solfeg.io и Yousician (музыка). Для концентрации — Forest и Brain.fm, для контроля времени — Flipd. Они предлагают и бесплатные версии, но полноценный функционал почти всегда идёт только после оформления платной подписки.