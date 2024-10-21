Многие жители Латвии не уверены, что смогут этой зимой оплатить счета за отопление

Кроме того, 14% населения признались, что пока не могут оценить свою способность оплачивать коммунальные услуги.

Также 54% населения обеспокоены возможным ростом расходов на отопление, 11% населения обеспокоены дефицитом топлива, в том числе дров, гранул и брикетов, а 7% опрошенных - дефицитом газа в связи с войной РФ в Украине. В свою очередь, 18% населения ничего не беспокоит.

Этой осенью, по сравнению с осенью прошлого года, цены на природный газ, электроэнергию и другие виды топлива снизились, однако настроения в обществе не улучшились. Согласно данным опроса, год назад возможным ростом расходов на отопление беспокоились 48% населения, а в этом году – 54%.