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Мне объяснили, что я просто смыла золото в раковину: почему «худеют» обручальные кольца

Редакция PRESS 8 октября, 2024 14:01

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Читательница портала la.lv рассказала занятную историю - её золотые кольца неожиданно для неё потеряли в весе, а ювелир объяснил ей это тем, что женщина день ото дня буквально сливала свое золото в раковину.

«Мои помолвочное и обручальное кольца потеряли свой внешний вид, и я отнесла их в сервис к ювелиру. Какой сюрприз меня ждал, когда, сдав кольца, я попросила положить их на весы!

Выяснилось, что они весят меньше, чем указано на бирках, которые были прикреплены в магазине при покупке. Как объяснил мне ювелир - по своему незнанию я регулярно мыла посуду и занималась другими делами по дому, не надев перчаток и не сняв колец.

Я буквально смывала мелкие частицы золота в раковину, и с годами кольца потеряли не только внешний вид, но и вес. Мне было бы очень интересно услышать мнение независимого ювелира по этому поводу. Действительно ли это происходит? Что нужно знать, что нужно изменить в наших повседневных привычках, чтобы такое важное кольцо не потеряло свой вид и вес?», - поделилась женщина.

Ювелир, к которому la.lv обратились за комментарием, заметил, что кольца нужно регулярно полировать, поскольку они быстро теряют вид из-за нагрузки на них.

«Если говорить о кольцах, то это та категория ювелирного сегмента, которая наиболее интенсивно подвергается в повседневной жизни механическим микроцарапинам на поверхности кольца, микропотертостям на внешней структуре драгоценного металла (кольца получают нагрузку, например, когда что-то берут в руки, когда ударяются о поверхность стола - это может быть все, с чем соприкасается рука в повседневной жизни, кольцо это тоже «чувствует»).

Что касается характеристик самого кольца, то интенсивность и глубина этих микроцарапин и микропятен на поверхности драгоценного металла зависит от чистоты кольца (в настоящее время наиболее распространены 375, 585, 750), а также от образа жизни человека. Если человек ведет активный образ жизни, занимается спортом, ходит в тренажерный зал, поднимает тяжелые предметы и не снимает кольца, то, естественно, кольца более подвержены повреждениям и деформации поверхности.

Чем выше чистота пробы кольца (например, 750 проба означает, что на 1000 штук 75% составляет чистое золото, а остальные 25% - примеси других сплавов), тем мягче структура драгоценного металла и тем больше кольцо подвержено повреждениям.
Это особенно заметно для колец с большой площадью поверхности (от 5-10 мм в ширину), для более узких колец (до 4 мм в ширину) такие нюансы менее заметны.

Что касается мнения читателя о том, что частицы золота «смываются в раковину» во время работы по дому, то с этим можно согласиться лишь отчасти. Конечно, мы также говорим нашим клиентам, что при выполнении серьезной работы желательно снимать кольца, чтобы защитить их не только от механических повреждений, но и от воздействия бытовой химии и других бытовых средств, но простое мытье рук не смывает частицы золота в раковину", - отметил юверир.

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