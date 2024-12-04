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«Мне хорошо с тобой»: в театре Чехова — премьера концерта с музыкой Паулса

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 16:23

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6 декабря в Большом зале Рижского русского театра Михаила Чехова состоится премьера концерта, программу которого составят хиты 80-х с музыкой Раймонда Паулса.

Раймонд Паулс – выдающийся пианист, джазист и композитор – давно стал символом и легендой Латвии. Он славится не только как исключительно одаренный мелодист, которого справедливо сравнивают с одним их любимых композиторов самого Маэстро – Джорджем Гершвином, но и как человек, «зажигающий звезды»: благодаря ему публика узнала немало талантливых певцов. А мелодии Раймонда Паулса звучат по всему миру – и, как правило, на бис.

Впервые Маэстро написал музыку к спектаклю Театра Чехова (в то время еще носившего название «Рижский театр русской драмы») в 1963 году, когда на этой сцене ставилась пьеса Карла Виттлингера «Человек со звезды». Однако по-настоящему тесное взаимодействие началось позже, в 2000 году, – с мюзикла «Керри», за которым последовали другие совместные проекты, в том числе спектакли «Одесса, город колдовской…» (2007) и «Привидение из Кентервиля» (2016).

Отдельной традицией стали концерты и спектакли-концерты, которые регулярно появляются в репертуаре, в том числе по инициативе самого композитора.

Идею концерта хитов 80-х Театру Чехова также предложил сам Раймонд Паулс. В его творческой биографии это десятилетие было одним из самых плодотворных и к тому же ознаменовалось активным сотрудничеством с поэтами Евгением Евтушенко и Робертом Рождественским – основную часть программы составят песни на стихи этих авторов.

Над постановкой концерта работают режиссер Инара Слуцка, сценограф Гинтс Сиппо, художник по костюмам Кристине Абика, хореограф Агате Банкава, художник по свету Максим Устимов, музыкальный руководитель Людмила Могилевская.

На сцену выйдут актеры Вероника Плотникова, Юлия Бернгардт, Елена Сигова, Екатерина Фролова, Никита Осипов, Дмитрий Егоров, Вадим Николайчук, Евгений Шур, а также музыканты Виктор Ритов (фортепиано), Марис Бриежкалнс (ударные), Раймондс Мацатс (синтезатор), Арис Озолс (гитара) и Норбертс Скрауцис (бас-гитара).

Режиссер Инара Слуцка говорит: «Сегодня мы часто слышим: «Я люблю этот танец», «Я люблю эту погоду» – и т. д., в результате слова «я тебя люблю» часто теряют истинное звучание, тогда как, говоря «мне хорошо с тобой», мы выражаем гораздо более глубокий смысл.

Как следует из этих слов из песни Раймонда Паулса и названия концерта, мы хотим, чтобы зрителям в зале было хорошо, чтобы они обрели гармонию, покой и ощущение дома – то, когда тебе действительно хорошо. Песни, которые прозвучат, я бы назвала «вечно живыми композициями», потому что они жили, живут и будут жить в нас еще долго».

Директор Театра Чехова Дана Бйорк, в свою очередь, отмечает: «Наш театр очень дорожит дружбой с Раймондом Паулсом и высоко ценит его готовность, желание и заинтересованность в работе с нашими артистами. И название нового концерта этому сотрудничеству очень подходит – нам с Маэстро точно хорошо, и есть основания надеяться, что это взаимно. Наш очередной совместный проект предназначен для зрителей всех возрастов и замечательно подойдет для семейного просмотра: старшему поколению он напомнит о детстве и молодости, а младшему позволит услышать песни, похожие и непохожие на те, которые популярны сегодня».

Даты ближайших показов: 6, 7, 8, 12, 13 и 27 декабря, 7 и 8 января.

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